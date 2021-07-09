影／「母、女、婿」親密連結！女網友讓老公爽玩媽　手撫胸臀前後頂撞

▲國外女網友爆料，自己取悅丈夫的方式，是讓丈夫玩自己的媽媽。（圖／翻攝自TikTok@milliesellers411）

記者羅翊宬／綜合報導

外國人對性觀念的極度開放，非常人能夠想像！抖音（Tik Tok）上一名來自國外的女網友「milliesellers411」，她在影片上大膽狂言，向粉絲們介紹如何如何為長久不變的夫妻生活增添情趣。她表示，自己取悅丈夫的方式之一，就是推老媽下海，讓老公能夠大方玩岳母，享受何為跨足兩代的「母、女、婿」3位1體親密連結。

根據英媒《太陽報》，這名女網友在抖音上自稱「淫蕩公主」，她在影片貼文中分享令外界驚嘆的家庭生活情趣，影片中她站在一名自稱是她母親的美魔女身旁，然後再走到丈夫身旁。只見女網友的媽媽似乎徐娘半老、餘韻猶存，穿上粉紅色胸罩、一頭金髮如閃耀中的寶石，露出一抹幸福且滿足的微笑。

▲▼男子環抱岳母、手掌從胸部摸到臀部，底下不斷頂撞。（圖／翻攝自TikTok@milliesellers411）

女網友語出驚人，「你知道如何讓我的男人開心嗎？那就是讓他玩我的媽媽」，影片中只見女網友的丈夫從後方大膽、且溫柔地熊抱岳母，渾厚的手掌從岳母的胸部慢慢移到臀部，鼠蹊部更不斷前後「頂撞」，似乎已做好暴衝加速的準備。

該段影片上傳後至今，已累計超過1160萬人次觀看，震驚整個社群網路媒體，網友表示，「我到底看了什麼」、「希望他們3個人只是在開玩笑」、「哇，老媽竟然比女兒還正」、「這嫩妻簡直太邪惡了」

其實，女網友也有其他片段的影片讓網友大嘆不可思議！在其他影片中，只見她與一對夫妻躺在同一張床上，向網友們爆料其實她正在和該對夫妻大搞「三人行」，表示自己完全不介意3P性生活。