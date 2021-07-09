看最後一眼！妻護理站淚崩「一句話都不留給我」　醫嘆3點逼哭網

▲示意圖，與本文無關。（圖／民眾提供）

記者周亭瑋／綜合報導

「當死亡強行來到，生命中到底什麼才是最重要的？」急診室醫師田知學感性吐露，有位患者妻在接到丈夫噩耗後，崩潰癱軟的心酸過程，而行醫多年的她，始終找不到最好的安慰，同時她也拋出3個問題，瞬間戳中廣大網友淚點。

田知學在臉書寫道，「那天，一位病人轉到我們手上，很迅速地從休克彌留狀態直接進入死亡，夥伴們除了穿上厚重防護裝備開始搶救；同一時間，也請檢驗室幫病人PCR採檢做最快速的判讀，還有他妻子的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

看著病人胸口厚長的刀疤，那是受過無數次心臟手術的痕跡，她不禁感慨，「這是一個不公平的戰爭，死神一開始就緊握著高勝算。」

當時，醫護團隊開始壓胸、插管、給藥，後來趁著其他同事繼續對著沒有反應的軀體施救，她趕緊脫除裝備，換上清簡的防護，衝到大太陽下找到了患者的妻子，並誠實地告知一切，而對方聞言整個癱軟在地。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

經過一長段時間，他們用上所有可能的後線藥物，葉克膜團隊也下來評估，田知學再度找妻子解釋現況，而對方也忍不住崩潰，直呼「不要救了！不要救了！我只想看他一眼！」

由於處於疫情非常時期，整個流程都變得複雜，直到檢驗室確認夫妻倆採檢結果都為陰性後，他們才讓妻子進到急救室。對方靜靜地看完先生後，一到護理站瞬間放聲大哭，「一句話都不留給我！怎麼可以這樣？這陣子哪裡都不能去，每天都在一起，卻一句話都不留給我......。」

田知學見狀，趕緊搬椅子讓亡者妻坐，並輕拍她的肩說，「我接手的時候，他沒有痛苦或掙扎，很快就進入昏迷。」看著對方哭了好長一段時間，後來才有力氣填寫死亡通知單，她內心冒出不少感慨。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

最後，田知學也連拋3個問題，「當生命的最後，只剩下心電圖監視器、電擊器，這一段紙張為你記錄的時候，前面的紀錄，你留下了什麼呢？」「你／妳知道你的另外一半最希望你／妳留給她／他的一句話是什麼嗎？」「你／妳想要留給她／他的最後一句話又是什麼呢？」

一席話惹淚眾人，網友紛紛回應，「讀完後已淚流滿面，活在當下，珍惜所有」、「面對病患的死亡，許多家人都須要一段長時間消化的，其中也包含醫護人員」、「生命無常，要珍惜愛人、家人們」、「看完我鼻頭都酸了，眼眶泛淚」、「好難過，珍惜能每天都當最後一天，留最後一句話」。