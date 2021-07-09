▲網路瘋傳6／28起「看病超過30次就要自費」，健保署急闢謠。（圖／記者陳家豪攝）

記者嚴云岑／台北報導

防疫期間假訊息橫生，近日網路瘋傳110年6月28日起，如果健保看診次數超過30次，健保署就不會支付給醫院健保費用，造成民眾就醫疑慮。對此，健保署澄清，健保並無限制就依規定，民眾只要有需求就一，就會依照健保法規定給付相關醫療費用。

該則訊息在第一段就寫道「你不可不知的權利」，內文更提到110年6月28日起，一但健保就醫次數超過30次，健保局就不會支付給醫院健保費用，醫療院所也會要求病患自費看病，但健保還是要繼續繳款，平均一個月只能看兩次病。訊息中還提到，「健保局沒有公告人民，只是發文給醫院診所即刻實施」。

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健保署表示，民眾只要有需求就醫，就會依照健保法規定給付醫療費用，且健保並無「限制民眾就醫次數，超過就不會支付健保費用給醫院」這項規定，也沒有在110年6月28日起實施。

健保署強調，目前依照法規，會對高診次民眾進行關懷措施，如寄發關懷函、電話關切等方式，但不會限制民眾看診次數，請民眾安心就醫，並謹慎確認消息真實性。

如果收到類似訊息可撥打健保署諮詢服務專線0800-030-598或4128-678（不須加區域碼），手機請撥02-4128-678查證，或撥打防詐騙專線(165)報案，切勿轉傳不實訊息。

▼健保署日前在網站上澄清不實訊息。（圖／取自健保署網站）