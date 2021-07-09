名字「惠中」中任一字享整單半價　奎克咖啡台中第2家店7／9開幕

▲奎克咖啡台中第2家店7/9開幕。（圖／奎克咖啡提供）

記者黃士原／台北報導

逆勢展店！主打精品咖啡與現做輕食的北歐風咖啡廳「奎克咖啡」，7月9日在台中惠中路上成立台中第2家分店，也是全台第6家分店，為慶祝新店開幕，凡名字裡有「惠、中」任一字的人，憑身分證及LINE@優惠券至台中惠中店消費，即可享有「整單半價」的優惠，並同步開放線上點餐、電話訂餐。



來自高雄的奎克咖啡，在台北及台中皆設有據點，這次在疫情中逆勢展店，於台中惠中路開設第6間分店，奎克咖啡惠中店座落於台中惠中路上，占地近2百坪，獨棟的白色建築物氣派大方，室內則沿襲奎克一貫北歐輕工業裝潢風格，白色牆面搭配深淺不一的木質紋理，溫潤實木色調為偌大空間增添溫馨舒適感，雖然防疫期間無法到店內用，但奎克惠中店希望在疫情過後，能提供給用餐的人一個放鬆享用美食的好去處。

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▲奎克咖啡台中第2家店室內則沿襲奎克一貫北歐輕工業裝潢風格。（圖／奎克咖啡提供）

▲奎克咖啡主打冰滴咖啡、北歐風輕概念、熱壓起司早午餐、義式燉飯及水管麵等咖啡輕食。



奎克咖啡主打冰滴咖啡、北歐風輕概念、熱壓起司早午餐、義式燉飯及水管麵等咖啡輕食，餐點不分時段全天候供應。冰滴咖啡選用夏威夷火山咖啡豆，歷經16小時的低溫萃取與靜置發酵，是來奎克必喝的熱門品項；北歐風輕概念以低熱量肉品佐以烤時蔬，均衡無負擔；熱壓起司早午餐有滿滿的金黃起司搭配搭配鮮蔬沙拉及美式炒蛋，豐盛又美味；義式燉飯及水管麵以特色食材搭配鮮甜高湯及特製醬汁，滋味濃郁，層次豐厚。

如果名字裡沒有「惠、中」也沒關係，奎克咖啡加碼推出主餐全面199元的優惠活動，粉絲只要於線上點餐系統預訂餐點，即可到門市拿了就走，減少在現場候餐的時間，既省時也為防疫盡一份心力。

▲逆勢展店！一鷺炭火燒鳥進駐京站。（圖／京站提供）

超前部署，力拚微解封，街邊店一鷺炭火燒鳥工房在京站時尚廣場4樓開設全新型態串燒店一鷺Express，7月8日試營運。而逆勢展店的還有壽司郎，首度插旗土城地區，預計8月後開幕。

一鷺Express京站店內座位34席，吧檯6席，加上室外公區獨家24歡樂派對席，共64席。有別於傳統串燒店或居酒屋給人的昏暗擁擠的印象，配合百貨商場內所要有的明亮與時尚氛圍，店鋪的裝潢，則是會設計成以明亮的開放式廚房為中心，讓顧客能夠圍繞在其周圍用餐。如此一來，顧客就可以一邊享用美味的餐點，一邊欣賞著廚師認真且華麗的料理過程。