北韓也要「微解封」？傳平壤有意重啟中國鐵路貿易　盼解決糧食短缺

▲日媒在遼寧丹東發現，疑似有貨物列車準備開往北韓平壤。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）因應防堵新冠全球疫情，從去年1月起便中斷與中國之間的貿易，造成國內民生物資、食糧短缺，甚至因物價暴漲而傳出首都平壤有民眾餓死街頭。對此，日媒引述消息人士透露，平壤當局考慮將於7月底重啟中朝邊境陸上貿易。

日媒《讀賣新聞》今（9）日在報導中引述中朝貿易關係人士的說法，表示平壤當局正考慮從7月下旬至8月間，重啟與中國之間透過鐵路進行的陸上貿易，並呼籲負責貿易業務的相關人士提早做好準備。

報導指出，糧食、化學肥料、醫療藥品等將會鐵路運輸，從中國遼寧省丹東市送往北韓新義州市，在專門保管設施存放15天以後，才會分別送往北韓各地。

報導分析，北韓應該是想藉由開放鐵路貿易，改善國內糧食不足的問題，不過由於國內對於感染者擴散的危機意識根深蒂固，因此尚不清楚是否貿易會全面開放。

據悉，北韓從2020年1月封鎖國境後，各地糧食不足的問題愈來愈嚴重。有消息人士更透露，首都平壤有很多人三餐不繼、1天只能吃1餐，甚至有人餓死街頭。

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