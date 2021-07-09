邁阿密樓塌增至64死！搜救終止「集中尋找遺體」　救難隊集體默哀

▲ 邁阿密大樓累計64人死亡。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國佛羅里達州邁阿密濱海公寓「張伯倫塔南棟大廈」（Champlain Towers South）6月24日無預警倒塌，事發經過2周，搜救工作自救援轉為重建後，死亡人數攀升至64人，至今仍有76人失蹤，成為美國史上傷亡最慘重的樓塌事件之一，不包括恐怖攻擊或火災。

根據《紐約郵報》，邁阿密戴德市市長卡瓦（Daniella Levine Cava）8日在記者會上宣布上述傷亡統計並表示，「報告這些數字並不容易，請和我一起為這些家庭祈禱。」

戴德市消防局長康明斯基（Alan Cominsky）7日說明，由於在廢墟中存活的機率很低，救援工作重點在午夜自救援生還者轉為尋找受難者遺體。搜救團隊凌晨約1時20分暫停工作，和現場官員、宗教領袖及記者一同低頭悼念，為罹難者默哀。

卡瓦補充，由於許多人還在廢墟中，重建工作進行地非常快速，搜索受難者時也一如既往地小心。他向CNN表示，受害者家屬已經和國家標準暨技術研究院（NIST）等專家會面，了解從搜救過渡到重建的必要性，「他們了解到，已經沒有希望找到生還者，所以只能等待結束，希望有機會找到罹難者，讓一切安息。」

消防部門一名代表也向受難者家屬表示，直到挖到廢墟底部，為他們找回失蹤的親人以前，搜救團隊不會停止工作。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

雅詩蘭黛熱銷小棕瓶激殺特價！2入50ml只要3950