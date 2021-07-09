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全球16總統任內遇刺亡　美國4人遭暗殺占最多！死後陰謀論狂傳

▲▼ 甘迺迪總統。（圖／路透社）

▲甘迺迪總統1963年遭暗殺身亡。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

海地總統摩依士（Jovenel Moïse）7日在私人住宅遇刺身亡，震驚國際社會。事實上，全球有16名總統在任時遭暗殺，較知名的包含南韓總統朴正熙、美國總統甘迺迪等，其餘大部分集中在西亞、非洲，但光是美國就佔了4個。

根據統計，全球遇刺身亡的「總統」多達16個，多半集中在亞洲和非洲，包含葉門、黎巴嫩、越南、南韓、剛果、埃及與索馬利亞等。而美國卻是發生最多起總統暗殺事件的國家，在任內遭殺身亡的總統就有4位，包含第16任總統林肯、第20任總統加菲爾德（James A. Garfield）、第25任總統麥金萊（William McKinley）和第35任總統甘迺迪。

▲海地總統摩依士曾於2018年訪台。（資料照／記者林敬旻攝）

▲海地總統摩依士曾於2018年訪台。（資料照／記者林敬旻攝）

美國

第16任總統林肯（Abraham Lincoln）在1861年3月就任，他和其夫人1865年4月14日在華盛頓特區的福特劇院遇襲。當時林肯遭槍手布思（John Wilkes Booth）進距離瞄準後腦杓開槍，搶救昏迷9小時後，仍在4月15日上午離世。

第35任總統甘迺迪（John F. Kennedy）在1963年11月22日與妻子訪問德州達拉斯。兩人乘坐敞篷禮車在市區遊行時，甘迺迪遭槍手奧斯華（Lee Harvey Oswald）以步槍射殺，子彈擊中了甘迺迪的喉部和頭部，傷重不治，享年46歲。

奧斯華雖然立刻被捕，不過案發2天後，幫派份子魯比（Jack Ruby）卻趁著警方將他移送的途中，以手槍將奧斯華槍殺，而魯比入獄後又罹患癌症，於1967年去世。甘迺迪案自此充斥謎團，也衍生出不少陰謀論。

南韓

南韓前總統朴正熙是該國憲政史上執政時間最長的國家元首，也是第18屆總統朴槿惠的父親。他帶領南韓進入已開發國家，被譽為「漢江奇蹟的締造者」，但也因為鐵腕的獨裁統治遭詬病。最終在1979年10月26日遭中央情報部長官金載圭槍殺身亡。

▲▼南韓前總統朴槿惠與父親朴正熙。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓前總統朴槿惠與父親朴正熙。（圖／達志影像／美聯社）

越南

吳廷琰在美國的扶持之下，成為越南共和國（南越）第一任總統，最後因迫害當地佛教徒失去華府支持。楊文明將軍為首的南越將軍們在美方的默許下進行政變，結果吳廷琰和其弟在逃亡時，在車內被雙手反綁、近距離開槍身亡。

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