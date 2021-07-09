涉殺海地總統…美籍嫌犯曾替「政敵」工作！　對手認：我也有嫌疑

▲28名嫌犯中有2人為美籍，分別是左1的索拉吉斯和左2的文森（Joseph Vincent）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

海地總統摩依士（Jovenel Moise）遭暗殺身亡，目前有嫌犯人數高達28人，其中有2人為美國籍。根據當地媒體報導，其中一名美籍嫌犯索拉吉斯（James Solages）曾替摩依士的政敵布羅斯工作。布羅斯也曾表示，殺害摩依士的真兇他也有嫌疑。

現年35歲的索拉吉斯是17名被捕嫌犯中最年輕的一位，《海地時報》（Haitian Times）報導指出，他曾當過摩依士政敵布羅斯（Reginald Boulos）和沃布（Dimitri Vorbe）公司底下的保安人員，關係非常密切。

《紐約時報》指出，布羅斯是海地富商，他在摩依士遇刺後表示，歷史將記得摩依是個固執且勇敢的人，他知道自己要什麼，且願意為其奮鬥，「他是一個真正想要看到海地變化的人。」對於誰是殺害摩依士的嫌犯，布羅斯也提到，「每個人的名字都有嫌疑，包括我自己。」

和索拉吉斯同住在雅克梅勒（Jacmel）的匿名人士指出，索拉吉斯和沃布的關係很親密，甚至可說是他的得力助手。索拉吉斯個人臉書頁面則顯示，他的工作職稱是加拿大駐海地大使館保安組首席指揮官。

根據加拿大《環球新聞》報導，加拿大全球事務部（Global Affairs Canada）發言人證實，索拉吉斯曾在2010年被該部的外包保安公司聘為預備保安（ reserve bodyguard），但在另外一家公司取得合約後，該保安公司就沒在海地招募過員工。布羅斯的公關團隊則否認此項消息。

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