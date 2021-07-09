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美國確診數增10％！　99.5％的染疫死者都沒接種疫苗

▲▼美國,新冠肺炎,疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國99.5％的染疫死者都沒施打疫苗。。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，美國過去一星期新冠肺炎確診數增加11％，但大部分都集中在接種率低於40％的地區，且99.5％的死亡者都沒施打疫苗。

CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）8日在記者會表示，美國過去一周新增的確診病例數，相較於前一周增加11％，但有93％的患者集中在疫苗接種率低於40％的地區，根據近幾個月的數據顯示，99.5％的死亡者都沒施打疫苗，「簡單來說，在疫苗接種覆蓋率低的地區，病例數、住院人數都在增加。」

CDC稍早曾指出，傳染力更強的Delta變種病毒已經成為美國的主要毒株。瓦倫斯基表示，「接種率過低的地點發病率極高，加上無法保證未接種疫苗者，能在寬鬆的防疫政策下受到保護，這都有可能導致更多不必要的痛苦。」

輝瑞（Pfizer）藥廠也宣布，看到以色列衛生部所發表的確診數字後，可以發現疫苗保護力在接種6個月後已經降低，目前也正在研發「加強劑」，未來預計在接種第2劑疫苗6-12個月再打第三針「加強劑」，才可以維持高保護力。

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