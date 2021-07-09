澳洲疫情創新高！大雪梨地區防疫升級繼續封　州長：非必要別出門

▲澳洲新州州長貝雷吉克利安宣布延長封城，並收緊防疫措施，以應對日益加劇的疫情。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

澳洲新南威爾斯州（NSW）已經歷了為期2週的封城，當地8日卻通報，過去24小時新增44起本土病例，創下新高，讓新州州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）不得不宣布延長封城，並祭出更嚴格的防疫措施，避免病毒持續擴散。

NSW recorded 44 new locally acquired cases of COVID-19 in the 24 hours to 8pm last night. pic.twitter.com/Z7g7eyzT2d — NSW Health (@NSWHealth) July 9, 2021

綜合澳洲電視台第9新聞報導，新州自6月26日開始，就對大雪梨都會地區、藍山（Blue Mountain）、中央海岸（Central Coast）、殼港市（Shellharbour）和臥龍崗（Wollongong）等地，實施了為期2週的封城措施，如今第一輪的封城即將來到尾聲，當地卻在8日通報，過去24小時新增44起本土病例，創下新高。

貝雷吉克利安在記者會上指出，新增的44起本土病例中，有29宗源自於社區感染，「我們可以不用對那些在隔離中被檢測出陽性的病患感到擔憂，因為我們知道他們不會帶來傳染，但社區感染的數字卻令人擔憂，因此我們可以預料，未來幾天的確診人數還會持續增加」。

New restrictions coming in for Sydney. pic.twitter.com/cOPolziyRx — Charles Croucher (@ccroucher9) July 9, 2021

貝雷吉克利安也宣布，為了控制當地日益加劇的疫情，政府決定進一步縮緊大雪梨地區的防疫限制，未來民眾除了在購買食品或民生必需品、尋求醫療服務、接種疫苗、必要且無法遠距完成的工作或學習等情況下，每個家庭可以派1人出門，其餘時候非必要不可外出，即使要運動，也不能超過2人。

此外，人們的外出範圍僅限於地方政府區域或離家10公里的距離內，非同住者不得同車，每戶家庭1天只能有1人外出購物，所有的室外聚會不得超過2人（同住者不計），而出席葬禮的人數上限也僅限10人。新洲的新防疫措施將在當地時間7月9日傍晚5點開始實施。

貝雷吉克利安強調，每個人應該都會對收緊限制的決定感到驚訝，但這是該州自新冠大流行以來，面臨「最大的挑戰」，在州內的病例數清零以前，政府無法放鬆限制，也希望人們「除非萬不得已，否則不要離家」。

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