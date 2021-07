澳洲疫情創新高！大雪梨地區防疫升級繼續封　州長：非必要別出門

▲澳洲新州州長貝雷吉克利安宣布延長封城,並收緊防疫措施,以應對日益加劇的疫情。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

澳洲新南威爾斯州(NSW)已經歷了為期2週的封城,當地8日卻通報,過去24小時新增44起本土病例,創下新高,讓新州州長貝雷吉克利安(Gladys Berejiklian)不得不宣布延長封城,並祭出更嚴格的防疫措施,避免病毒持續擴散。

