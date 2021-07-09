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散步慘墜18公尺高懸崖！　女「頭部重撞巨石」住院5天奇蹟出院

記者李振慧／綜合報導

英國一名女子和家人一同在狹窄山路上散步時，一個不小心滑倒，慘墜18公尺懸崖，落地時頭還撞到一塊大石頭，導致全身多處骨折，這樣的她竟然大難不死，最後奇蹟存活下來。

英國《鏡報》報導，37歲女子克勞佛(Rebekah Crawford)，去年6月與家人在康瓦爾郡拉莫納灣(Lamorna Cove)附近散步時，因為左腳扭傷害她摔倒，竟然因此墜崖。她回憶，「我的頭撞到一塊大石頭，劇痛幾乎貫穿我整個身體，我以前從未有過這樣的經驗」。

姊姊德布斯(Debs)表示，「當時就像在電影中看到的一樣，她不小心偏離走道，整個人往外墜，我望向懸崖邊緣想著，『我的姊妹死了』」。墜崖的克勞佛雖然身受重傷，當下卻沒有失去意識，「我記得看到救援直升機出現在眼前，想著終於得救了」。

急救人員斯勒托(Pete Storer)表示，由於克勞佛落至約30公尺高的岩石上，所在位置十分狹窄，急救人員好不容易才順利將患者帶回安全處，直呼這是他職業生涯中遇過最危險的經驗。克勞佛就醫發現6根腰椎骨折，但很幸運不需要動手術，5天後就順利出院，目前已重返工作岡位，她十分感激自己能被救回一命。

▼女散步時不幸墜崖。（圖／示意圖／達志影像）

▲▼懸崖,山,示意圖。（示意圖／達志影像）

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