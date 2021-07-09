海拔2600米中橫借廁所實聯制量體溫　谷關工務段給方便不隨便

▲▼盡管在海拔2600公尺上廁所，谷關工務段仍要求民眾要實聯制、量體溫。（圖／谷關工務段提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

公路總局谷關工務段目前正在中橫107.6公里處進行邊坡整治工程，現場進行交管、每小時開放10至15分鐘通行，由於位處海拔2600米、距梨山45分鐘路程，離南投霧社也要1小時，民眾如錯過通行時段，就須等待45至50分鐘，因難免遇到用路人內急，工務段開放廁所供民眾借用，但須掃QRcode、量體溫、實名制。

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谷關工務段段長呂正安表示，現場開放管制人員休息區給民眾上洗手間，若電話收訊不好，還有免費Wi-Fi，但進入休息區時還是要戴口罩，量體溫、實聯制。

呂正安說，早在施工期間就提供民眾廁所，但疫情從5月中進入三級警戒後，配合防疫需求，要求使用廁所的民眾要實聯制，工地還請來一名曾在加油站工作的小妹，非常盡責的幫每一個人量體溫，防疫做到滴水不漏。

▲谷關工務段在工地現場備有高壓艙，提供給有高山症的工人使用。

至於高山上空氣都已經夠稀薄了，工人如何戴口罩工作？呂正安說，現場備有高壓艙設備，一旦發現有工人不適，趕緊安排進入高壓艙內，每個工人也都有高壓艙訓練，也要求必須有受訓證照，高山上找工人比平地還難，工地老闆對工人都照顧得無微不至，福利很好，就怕工人不幹了。