輝瑞疫苗成通乳丸？貧乳女接種2周　「猛升2罩杯」變大奶妹

記者張寧倢／編譯

國外年輕女子瑪雪（Elle Marshall）最近在個人TikTok頻道上傳影片表示，自己在接種輝瑞/BNT疫苗後乳房脹大，尺寸竟升級多達2個罩杯。原本是A罩杯小胸女孩的瑪雪，現在已經變成相當有料的C罩杯「性感奶妹」了。

▲國外一名女子聲稱自己打了輝瑞疫苗後胸部升級2個罩杯。（圖／翻攝自Tiktok／@ellemarshalll）

根據《太陽報》報導，瑪雪在影片中以字幕寫道，「我一直過著只有A罩杯的人生，但注射輝瑞疫苗之後，讓我的胸部幾乎脹大了2個尺寸。」影片現已突破150萬次點閱，女網友Tegan Jade留言表示，「真的！我是A罩杯，在接種後變成C了！」瑪雪回應提問表示，自己的胸部是在第二劑接種後1到2周內變大的，也讓部分網友開玩笑稱這是「接種疫苗的最大誘因」，但也有人認為這只是短暫現象。

報導指出，英國報告超過1.3萬例的女性，在接種疫苗後月經週期產生變化，而英國全科醫師賈維斯（Sarah Caroline Jarvis）博士也表示，乳房大小與月經週期變化幾乎能肯定是「安慰劑效應」之一，因為經期變化是常見狀況，就算沒有打疫苗也可能時常發生，而至於像瑪雪等網友稱乳房尺寸改變，背後也有很多複雜原因，但更有可能的是為了博取關注而編造的故事。

賈維斯博士說，先前已經有數十名TikTok用戶拍攝關於疫苗「副作用」的影片，但其中許多人已經出面坦承故事是捏造的，因為他們知道這麼做能引起大眾注意，「接種疫苗與生育問題之間絕對沒有科學關聯，事實上，在疫苗試驗期間，施打真的疫苗與安慰劑的兩種組別之中，受孕的女性人數幾乎相等。」英國藥品和醫療產品監管署則表示，目前類似回報案例非常罕見，也無證據能證實造成月經紊亂的風險，但當局仍將持續監控情勢。

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