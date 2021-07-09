北市國中入學分發　「讀外縣市國小畢業生」7／12可上網報到

▲設籍台北市就讀外縣市國小應屆畢業生，可於7/12上午網路辦理國中入學報到登記分發。（圖／記者周宸亘攝）

記者崔至雲／台北報導

台北市教育局今（9日）表示，110 學年度台北市國中新生入學作業日前已完成國小畢業生辦理改分發及報到，入學作業期程及辦理方式因疫情關係再做調整，7月12日上午9時至12時，提供設籍台北市就讀外縣市國小的應屆畢業生辦理網路報到。

教育局說明，110 學年度台北市國中新生入學作業分為兩個階段，第一階段提供就讀台北市國小之應屆畢業生辦理改分發及報到，該階段已於6月份辦理完畢。

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第二階段為7月2日至7月7日，提供設籍台北市就讀外縣市國小的應屆畢業生辦理網路登記或改分發登記；7月12日上午9時至 12 時，提供設籍台北市就讀外縣市國小的應屆畢業生辦理網路報到。

教育局補充說明，因應疫情，第二階段外縣市國小畢業生於7月12日報到結束後，將針對7月12日公告額滿學校未獲分發的學生，再進行一次線上改分發及報到作業，以避免群聚，改分發作業7月14日上午8時至7月16日下午5時，改分發結果通知7月20日上午9時，報到為7月20日上午9時至12時。

教育局提醒，請家長於作業時間內於「新生分發入學作業平台」輸入新生身分證字號，以及出生年月日登入網站後，即可進行線上改分發登記及報到。若進行網路登記或報到 時有疑義，平台首頁之「下載專區」已提供操作說明影片，可供家長參考。家長也可逕向設籍學校詢問，避免到校辦理，落實防疫。

