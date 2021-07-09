　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女空軍遭性騷輕生！南韓國防部調查坦承「重大疏失」　已起訴10人

▲▼李姓女副士官遭性騷後多次向上級稟報卻未被重視，最後選擇輕生。（圖／達志影像／newscom）

▲李姓女副士官遭性騷後多次向上級稟報卻未被重視，最後選擇輕生。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓空軍女副士官今年3月慘遭隊上資深中士性騷擾、車上撫摸身體，儘管屢次向上級申訴，卻被對方要求當作「從未發生」，事後多次尋求心理諮商治療，卻還是於5月21日輕生，隨著當局重啟調查，行車紀錄器畫面跟著曝光。國防部檢察團今（9）日表示，軍方已有10人遭起訴、16人被懲戒。

根據《韓聯社》報導，南韓國防部檢察團9日上午召開記者會，發表從6月1日起開始的偵查工作期中結果報告，證實軍方在性騷擾後的偵查、保護被害者、向上級報告等過程的應對上確實有所疏忽，而空軍法務室等關鍵人物的偵查上，更僅停留在內部調查，呈現出軍方在案件調查上的限制。

除了先前已有6名相關人士遭到停職處分，檢方申請空軍第20戰鬥飛行團長等9名李姓女副士官的同袍停職處分；而空軍本部軍事警察團長（大領，即上校）刻意忽略性騷事實，在5月21日李姓女副士官屍體被發現後向上級虛報「單純死亡（自殺）事件」以及兩性平等中心長應對慢半拍，將會被判定犯下重大過失，送往刑事處分，並交由懲戒委員會處理。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

►女空軍遭性騷後輕生！淚勸豬哥學長「別這樣」　軍方疑吃案護航
►女空軍遭「豬哥學長」性騷輕生！總統文在寅致歉　親上靈堂悼念
►女空軍遭「豬哥學長」多次性騷輕生　南韓空軍參謀總長請辭獲准

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
「母、女、婿」親密連結！　她放手讓老公爽玩媽
全國水庫清淤量曝光　陸軍挖了一整年清出「3座寶山水庫」
iPhone 13手機殼樣品曝光　後鏡頭有重大變化
陳時中都不罵人？台大醫曝「無奈血淚史」：他應該有所覺悟
下巴都掉下來！　看過大谷打擊練習驚奇一轟：都驚呆了
「買這2支股票」卯死！　失業男星狂賺30萬
只放4萬塊！　他一按退款ATM「吐出11萬」傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

散步慘墜18公尺高懸崖！　女「頭部重撞巨石」住院5天奇蹟出院

影／「母、女、婿」親密連結！女網友讓老公爽玩媽　手撫胸臀前後頂撞

澳洲疫情創新高！大雪梨地區防疫升級繼續封　州長：非必要別出門

美國確診數增10％！　99.5％的染疫死者都沒接種疫苗

高速公路和媽媽吵架！15歲女氣到跳車　當場被後方快車撞死

維持川普政策　白宮：香港「緊急狀態」再續1年

瑞典載跳傘客飛機起飛後墜毀起火　機上9人全數喪命

輝瑞疫苗成通乳丸？貧乳女接種2周　「猛升2罩杯」變大奶妹

快訊／武裝分子闖入台灣駐海地大使館！　外館聲明：11人被捕

女空軍遭性騷輕生！南韓國防部調查坦承「重大疏失」　已起訴10人

後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

真‧洗錢！還原50塊硬幣原廠貌　達人用研磨膏「洗出超噁爛黑垢」

工人搬冷氣機失足「滑落台階」　熱心同事見狀肉身阻擋神救援

金希澈、MOMO認了分手！　戀上相差13歲理想型「1年半情斷」

新宿街頭「超巨大三花貓」出沒！逼真裸3D+4K高畫質...萌翻路人❤

他遠端控電腦彈出「鬼影視窗」　下秒妹妹嚇到彈開衝出房門大叫

散步慘墜18公尺高懸崖！　女「頭部重撞巨石」住院5天奇蹟出院

影／「母、女、婿」親密連結！女網友讓老公爽玩媽　手撫胸臀前後頂撞

澳洲疫情創新高！大雪梨地區防疫升級繼續封　州長：非必要別出門

美國確診數增10％！　99.5％的染疫死者都沒接種疫苗

高速公路和媽媽吵架！15歲女氣到跳車　當場被後方快車撞死

維持川普政策　白宮：香港「緊急狀態」再續1年

瑞典載跳傘客飛機起飛後墜毀起火　機上9人全數喪命

輝瑞疫苗成通乳丸？貧乳女接種2周　「猛升2罩杯」變大奶妹

快訊／武裝分子闖入台灣駐海地大使館！　外館聲明：11人被捕

女空軍遭性騷輕生！南韓國防部調查坦承「重大疏失」　已起訴10人

搶破頭！台大醫曝11點58分「同仁全在做1件事」：政府該調整方式了

又被疫情拖累　伍佰小巨蛋演唱會宣告二度延期

大坂直美《時代》專欄認為自己弱勢　批媒體下次碰面有同理心

台南遛狗遇螺旋飛天雲「長出2隻大耳朵」　激似萌生物6千網暴動

散步慘墜18公尺高懸崖！　女「頭部重撞巨石」住院5天奇蹟出院

1900名「運將紓困金」要發了！下周三前就能收3萬補助

香港壹傳媒「執董已全辭任」　上市地位可能受影響

福特Kuga想在2021年扳倒Honda CR-V　下半年供貨能否回穩是關鍵

窮人高速公路新增2測速桿　竹南、通霄8月宣導9月開始執法

出門還是被罵！他傻眼「微解封等於沒解」　網揭1關鍵：方便甩鍋

國際熱門新聞

立陶宛總統記者會　戰機突然起飛

武裝分子闖台灣駐海地大使館　11人被捕

貧乳女接種輝瑞疫苗「升2罩杯」變大奶妹

即／微解封破滅！南韓激增1316例確診

海地總統遭暗殺　警：有2美籍嫌犯

研究：加州Epsilon變種恐使疫苗失效

他面試失敗　怒撕宣傳冊拼成梵谷名畫

南韓首都圈防疫　可能升至最高級

印度神童又預言！再爆「最糟2時間點」

Vera Wang老態無p照曝光！網崩潰：美魔女是假的

推文現台灣國旗　白宮：團隊無心之過美國政策未變

快訊／美駐巴格達大使館遭飛彈襲擊

刺殺海地總統6嫌犯落網　1人為美國公民

全球染疫破400萬　1.8億人確診

更多熱門

相關新聞

行政院宣布：柏鴻輝接任國防部軍政副部長

行政院宣布：柏鴻輝接任國防部軍政副部長

行政院9日發布新聞稿指出，奉總統蔡英文核定，新任國防部軍政副部長人選，將由國防安全研究院副執行長柏鴻輝接任。

即／微解封破滅！南韓激增1316例確診

即／微解封破滅！南韓激增1316例確診

南韓首都圈防疫　可能升至最高級

南韓首都圈防疫　可能升至最高級

無人機偵潛無敵？

無人機偵潛無敵？

NHK：東奧確定不開放觀眾入場

NHK：東奧確定不開放觀眾入場

關鍵字：

日韓要聞南韓女空軍性騷擾副士官輕生國防部

讀者迴響

熱門新聞

全職勞工怎領1萬補貼？　薪資條、薪轉紀錄可證明薪資減損

運動微解封　館長：這樣我不敢開

家長洗版衛福部：乾脆小孩全送健身房

江宏傑福原愛「瓜分3900萬豪宅」！財產細節曝

福原愛到離婚都沒來看孩子！知情人爆「殘忍實情」

賈永婕出車禍！被撞車主「暖回一句話」秒噴淚

微解封措施「10大爭議QA」一次搞懂！

713微解封各縣市措施懶人包

立陶宛總統記者會　戰機突然起飛

武裝分子闖台灣駐海地大使館　11人被捕

約周玉蔻拍SWAG　童仲彥：證明給館長看

即／台中十甲旺市場攤商重症插管　病毒株比對出爐　

直擊萬華微解封！短褲美腿妹站騎樓拉客

快訊／三級警戒延長至726　侯友宜宣布新北不開放餐飲內用

福原愛「東奧開幕前」火速離婚驚呆日媒

更多

最夯影音

更多
後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！

後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！
全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面