女空軍遭性騷輕生！南韓國防部調查坦承「重大疏失」　已起訴10人

▲李姓女副士官遭性騷後多次向上級稟報卻未被重視，最後選擇輕生。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓空軍女副士官今年3月慘遭隊上資深中士性騷擾、車上撫摸身體，儘管屢次向上級申訴，卻被對方要求當作「從未發生」，事後多次尋求心理諮商治療，卻還是於5月21日輕生，隨著當局重啟調查，行車紀錄器畫面跟著曝光。國防部檢察團今（9）日表示，軍方已有10人遭起訴、16人被懲戒。

根據《韓聯社》報導，南韓國防部檢察團9日上午召開記者會，發表從6月1日起開始的偵查工作期中結果報告，證實軍方在性騷擾後的偵查、保護被害者、向上級報告等過程的應對上確實有所疏忽，而空軍法務室等關鍵人物的偵查上，更僅停留在內部調查，呈現出軍方在案件調查上的限制。

除了先前已有6名相關人士遭到停職處分，檢方申請空軍第20戰鬥飛行團長等9名李姓女副士官的同袍停職處分；而空軍本部軍事警察團長（大領，即上校）刻意忽略性騷事實，在5月21日李姓女副士官屍體被發現後向上級虛報「單純死亡（自殺）事件」以及兩性平等中心長應對慢半拍，將會被判定犯下重大過失，送往刑事處分，並交由懲戒委員會處理。

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