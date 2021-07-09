染疫死亡者「每人10萬喪葬慰問金」　衛福部7／15起陸續發放

▲衛福部針對新冠染疫死者發放喪葬慰問金。（圖／記者嚴云岑攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內從去年發生新冠疫情以來，染疫死亡個案至昨（8）日累積718例，衛福部今（9）日表示，經指揮中心認定為嚴重特殊傳染性肺炎確診死亡者，衛福部將追溯自109年1月15日後確診死亡者發給新臺幣10萬元喪葬慰問金，7月15日起陸續發放。

衛福部日前發布「衛生福利部辦理嚴重特殊傳染性肺炎死亡喪葬慰問金發給要點」，國內新冠確診死亡個案每名會發給10萬元喪葬慰問金，而已領有直轄市、縣(市)政府發給死亡慰問金或喪葬補助者並不影響其領受資格。

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身份認定將追溯到去年1月15日以後確診個案，由於國內於去年1月21日發生首例境外移入，這也代表所有新冠確診死亡個案都涵蓋在範圍內，相關經費則由特別預算支應。

社工司副司長蘇昭如表示，慰問金受領人之順序依序為確診死亡者配偶、直系血親卑親屬、父母、兄弟姊妹及祖父母，若同一順序有數人者，平均領受，可填寫委任及聲明書推派一人代表領取。

蘇昭如表示，目前衛福部已經協調直轄市、縣(市)政府社會局（處）就近與民眾聯繫，彙整受領人相關資料後送至衛福部辦理。指揮中心將定期提供衛福部確診死亡者名冊，由衛福部比對受領人資格後，從速辦理慰問金發給作業，撥入受領人指定帳戶或以匯票（掛號）方式送達。

相關慰問金領受所需領據及聲明書，符合慰問金發給之領受人可以自行上衛福部首頁/肺炎專區/民眾/確診染疫死亡喪葬慰問金區下載填寫後，直接郵寄到臺北市南港區忠孝東路6段488號6樓西側衛生福利部社會救助及社工司(COVID-19慰問金)收。

衛福部提醒，為避免不必要群聚，請民眾儘量以郵寄方式而非親送該部辦理。若仍有其他疑義，請洽1957福利諮詢專線，或到衛福部官網專區了解相關資訊。