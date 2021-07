教廷點名台灣！感謝各國慰問教宗方濟各　蔡英文列首位

▲天主教教宗方濟各(Pope Francis)現年84歲。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

天主教教宗方濟各(Pope Francis)4日因大腸發炎接受手術,術後恢復良好,並於羅馬當地7日下午,透過推特感謝來自世界各地的慰問。值得一提的是,他在感謝各國元首慰問時,第一個提及的人就是台灣總統蔡英文。

教廷官方新聞網站《梵蒂岡新聞》(Vatican News)報導,方濟各感謝各國的友好訊息及關心。他7日在推特表示,這些天收到的許多關懷訊息,很感動,謝謝大家與他同在與為他祈禱。

I am touched by the many caring messages received in these days. I thank everyone for their closeness and prayer.