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客不怕死「迫不及待內用」人性超自私！櫃姐剉咧等：假日人潮狂湧

▲7月12日起維持三級警戒，餐廳微解封開放有條件內用。（圖／記者林敬旻攝）

▲712微解封，櫃姐擔心人潮狂湧！（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

712微解封，逛街人潮似乎已蠢蠢欲動！一名櫃姐抱怨，每天上班總會遇到脫序客人，老是詢問「可飲食嗎？可喝飲料嗎？」原PO告知不可以，結果客人卻反回「沒關係啦～」氣得原PO抓狂直呼，「這些自私的人，真的比在家乖乖防疫的各位還要想的更多」，眼看微解封在即，原PO也擔憂人潮將狂湧。

昨（8）日三級疫情尚未宣布延長前，一名櫃姐在《Dcard》抒發上班心情，她抱怨，每天總會有客人詢問「可以飲食了吧？」原PO一邊翻白眼心想「大家都在家，你們還是要出來逛街了，還想室內飲食？」同時敬業回答「現在沒有開放內用！」甚至還有客人當眾喊「可以了啦，可以喝飲料了，沒關係啦～」

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三級警戒這段期間，原PO直言，很多民眾沒事就來閒晃、情侶牽手約會、父母帶小孩來放風跑來跑去，「這些自私的人，真的比在家乖乖防疫的各位還要想的更多」，而原PO也搖頭感概，「看盡了那些人性的自私面，真的很可悲。」

對此．原PO無奈表示，7月12日還沒結束，「就一堆低端場的跑出來鬧了，更何況微解封？開放內用？完全不知道這是什麼概念。」

文章曝光後，底下網友也擔憂回應，「非必要行業都關門了，就只有百貨沒關，那憋不住的就一定會往那跑，導致百貨非常容易成為破口，只能說你們老闆政商關係太好不用休業，基層就只能認命承擔染疫風險」、「民眾就真的悶壞了啊也沒辦法，況且中南部疫情控制的相對穩定啊」、「我也是櫃姐，真的感同深受，現在宣布微解封，我們就來看看假日的人潮」、「在百貨餐廳工作的更怕...我是已經做好染疫了，準備要回去上班了啦」。

▲▼有條件微解封 符合指揮中心指引可內用 餐廳 美食街。（圖／記者屠惠剛攝）

▲美食街內用要遵守梅花座。（圖／記者屠惠剛攝）

至於夜市及百貨、賣場的美食街該如何內用？經濟部表示，美食街入口應進行容留人數管理，共同用餐區容留人數以總座位數1/2為上限，點餐櫃檯定期消毒並提供酒精消毒設備供消費者使用，用餐區可設置消毒設備或洗手專區，方便消費者使用。另外，也鼓勵消費多使用無接觸的數位支付方式，減少接觸感染風險。而部分百貨業者措施如下：

新光三越

嚴格執行100%口罩到位、全館實聯制、入場量溫、高頻次環境清潔消毒、人流管制等基本防疫工作之外，針對餐飲開放內用，美食街全面減少客席，設置隔板及採梅花座，餐廳入場實施二次實聯制、量溫、手部消毒三步驟。

環球購物中心

餐廳入口將進行二次實聯制、量測體溫、提供酒精消毒液及規劃排隊動線，維持社交距離；入席用餐進行用餐人潮管制，採梅花座、裝設防疫隔板，並規劃提供個人套餐為主、事先分菜避免共食；而美食街座席區早已加裝隔板，並提供有酒精消毒設備或洗手區，總座位數也將減少至上限1／2，同時也將持續宣導餐飲外帶、外送服務，無接觸取餐區也繼續提供服務，以分流人潮。

微風廣場

餐廳內用將採取人數控管、餐點均只提供套餐、座位間隔安全距離、設置隔板等，並落實全館實聯制、口罩配戴及入場量溫人流管制，提供手部消毒，還有行動防疫大使不定時巡館並準備酒精。遠百則回應一切遵照中央規定施行。

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