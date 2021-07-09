抖音正妹「貼身戰衣」跳舞爆紅　素顏照被挖出慘遭毒舌

圖、文／鏡週刊

藝術大師安迪沃荷曾說過：「每個人都有15分鐘的時間成名」，中國大陸網紅「一栗小莎子」就靠著身穿藍色針織裙跳舞的影片，一夕爆紅，晉升為擁有750萬粉絲的抖音女神，但她爆紅後，卻被不少網友狠批過於取悅男性、刻意貶低女性，還被網友挖出早期素顏照做比對。

▲大陸網紅「一栗小莎子」靠著身穿藍色針織裙跳舞的影片，一夕爆紅。（圖／翻攝自微博）

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綜合陸媒報導，現年26歲的「一栗小莎子」畢業於浙江工商大學日語系，因常作日系打扮，曾被誤認為是日本女生，她常在抖音拍攝影片，自稱擁有「微胖」身材，但人氣普通，直到上傳一段身穿貼身藍色針織裙跳舞的影片後，才一夕爆紅，成為擁有750萬粉絲的抖音女神。

「一栗小莎子」從此被大陸網友封為「藍衣戰神」，紛紛留言表示「這真的是永遠的神！」「這身衣服端莊又性感啊！」「賞心悅目的畫面」，但「一栗小莎子」經常在影片中以嬌弱、卑微的形象亮相，並直指大陸女生過於霸道及粗魯，讓不少網友狠批她，過於討好男性觀眾，刻意貶低女性。

隨後還有網友挖出「一栗小莎子」早期素顏照片，質疑她做過整形手術，還有網友找出「一栗小莎子」無美顏、無濾鏡的照片後，表示「也長太普通了吧」，並提供給網友自行比對，對「一栗小莎子」造成不小影響。



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