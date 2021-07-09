甜姐兒「胸部放桌上」照瘋傳　鄉民全看母湯彩蛋！身分曝光

▲PTT表特版上一張正妹照引發鄉民暴動。（圖／翻攝自yahan0108 IG）

圖、文／鏡週刊

PTT表特版經常有鄉民認證的正妹，近日一名正妹再度引發暴動，其中有張照片更是讓大票鄉民大飽眼福，照片中，正妹泡澡手捧粉色飲料，用小手臂巧妙遮住雙點，但飽滿上圍仍遮不住，完美胸型讓鄉民看了直喊，「五告讚」「求門！」

本土雖疫情趨緩，但印度Delta變種病毒侵台，仍有諸多不確定因素，昨（8日）三度延長三級警戒，而防疫期間，一名鄉民在PTT表特版上分享一名正妹照，隨即秒引發鄉民暴動，紛紛炸留言區喊「快開門」。

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照片中，只見正妹外型亮麗，深邃五官配上姣好身材，一張甜美朝著鏡頭燦笑照，更在臉書上瘋傳，因為深V低領上衣裡面的巨山快掉出來了，讓大票鄉民看了直喊：「這樣怎麼上班！」「中午又不能睡了」，而原PO分享的一系列照中，最末端還有「彩蛋」正妹泡澡拱乳照，由於畫面太養眼，上週一曝光隨即引發鄉民暴動，瘋傳這凶猛照。

照片一曝光，隨即引發鄉民直喊「完美，開門啊啊啊」「好扯」「太讚了吧 謝謝a大，我需要門」「最後一張太猛了！」「本斥超大」「這個我扛得住，求門」「請原po開個門 感謝」。接著就有神鄉民神到，正妹是網美亞函（甜甜芯），經常在個人公開IG上分享辣照，縱使如今三級警戒，但仍不忘分享疑似過去出遊照片，張張都性感動人，也難怪引發鄉民暴動。



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