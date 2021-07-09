寺廟微解封！白沙屯拱天宮「逆時中」　堅守三級警戒不開放參拜

▲拱天宮決定堅守三級防疫原則，不開放民眾參拜。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者陳韻如／綜合報導

指揮中心拍板三級警戒再延至7月26日，各行業也得以微解封，包含餐寺廟、教堂等有條件鬆綁，只要室外能遵守維持安全社交距離的狀況下，開放99人入內參拜。對此，有不少寺廟仍採保守態度，白沙屯拱天宮便決定堅守三級防疫原則，暫不開放民眾參拜，7/26號後再視狀況而定。

白沙屯總幹事陳春發表示，雖然中央宣布微解封，但廟方協議後認為，因信徒眾多，無法有效管控，目前還是堅守三級防疫原則，暫不開放民眾參拜，7/26號後再視狀況而定。

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至於北港朝天宮的部分，廟方則表示，由於信眾來自四面八方，很難掌握人流以及足跡，再加上先前曾奪多次有確診者到廟方參拜，對於微解封部分仍在討論當中。

大甲鎮瀾宮則表示，因為中央公告後，各縣市政府的措施不同，將等收到主管機關的公文才會再討論。但廟方人員私下透露，開與不開陷入兩難，一方面希望民眾在睽違50多天，能入內參拜抒發內心不安；但一旦開放，考量到信徒眾多，包括工作人員、人數控管等都是問題，所以會等到公文、內部討論後公告。

另外，鹿港天后宮也決定逆時中，不開放民眾參拜，採線上祈福。總幹事劉家汶表示，由於天后宮有95%的信徒來自全台各地，為了大家好，決定至26日後開放，「拜託各位信徒再撐一下！忍耐一下！」