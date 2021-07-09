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CNBC：接種率最高6國確診數持續上升　5國仰賴中國疫苗

▲▼ 智利青少年接種疫苗。（圖／路透）

▲ 智利青少年接種疫苗。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國國產新冠疫苗效力近來面臨質疑聲浪，也缺乏對高傳染性Delta變異株的保護力數據。美國媒體CNBC分析發現，全球疫苗接種率及新病例增幅均高的6個國家中，多達5國仰賴中國疫苗。

CNBC根據「用數據看世界」（Our World in Data）網站數據指出，截至6日為止，全球有36個國家每周每百萬人就增加逾1000起確診病例，其中6國超過60%人口至少接種一劑疫苗，分別為英國、阿拉伯聯合大公國、塞席爾、蒙古、烏拉圭及智利，其中唯一不仰賴中國疫苗的只有英國。

根據蒙古官方《蒙古通訊社》5月報導，該國收到中國國藥集團（Sinopharm）提供的230萬劑疫苗，遠高於截至上周收到的8萬劑俄羅斯衛星-V（Sputnik V）及25.5萬劑輝瑞/BNT疫苗。

《路透社》6月報導，智利已施打1680萬劑中國科興生物（Sinovac）疫苗，輝瑞及其他二種疫苗則施打390萬劑，相距甚大。阿拉伯聯合大公國及塞席爾推動疫苗接種初期嚴重依賴中國國藥疫苗，近來陸續引進其他廠牌。烏拉圭則以科興疫苗及輝瑞為大宗。

英國目前已批准莫德納、AZ、輝瑞及嬌生疫苗，近來因Delta病毒強襲，病例出現激增。

批准中國國藥及科興疫苗的多為發展中國家，因其無法與富裕國家爭取美國或歐洲研發的疫苗。流行病學家表示，各國不應停止使用中國疫苗，尤其是疫苗有限的中低收入國家。

香港大學公衛學院教授高本恩（Ben Cowling）指出，「只要重症與死亡個案相對較少，部分國家也許可以接受低度傳播。只要任何現有的疫苗達到高覆蓋率，這應該是有可能實現的。」

儘管如此，仍有部分國家選擇排除中國疫苗。哥斯大黎加就在6月以效力不足為由，拒絕接受科興疫苗。 

部分專家認為，疫苗使用的技術也許可解釋其效力差異。中國國藥及科興疫苗皆透過使人體接觸弱化或滅活病毒來引發免疫反應，與輝瑞及莫德納使用的mRNA技術不同，用於疫苗研發已有數十年。英國南安普敦大學全球衛生高級研究員海德說明，滅活疫苗易於生產，以安全性著稱，但與其他種類相比，免疫反應通常較弱。

但高本恩表示，三期試驗證明，滅活疫苗對預防重症及死亡療效很高，且在部分使用中國疫苗的國家，新病例往往為輕症，完整接種者很少演變為重症。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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