懷疑有內應！海地總統中12槍「左眼被打爆」　警：28嫌犯有2美籍

▲28名嫌犯中有2人為美籍，分別是左1的索拉吉斯（James Solages）和左2的文森（Joseph Vincent）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

海地總統摩依士（Jovenel Moise）遭暗殺身亡，當地警察局長表示，嫌犯人數高達28人，其中有兩人為美國籍，目前還有8人在逃。海地駐美大使艾德蒙則認為，這場行動恐有內部人士幫助，當地檢察官也已開始準備審訊摩依士身邊的高級護衛。

海地國家警察局長查爾斯（Leon Charles）8日表示，襲擊摩依士的嫌犯高達28人，其中26人來自哥倫比亞，另外2人為美國籍，在拘捕行動中有3人遭殺，目前有8人在逃，「槍手使用的武器都已經找到。」

▲海地總統摩依士和夫人瑪婷在家中遭暗殺。（資料照／記者林敬旻攝）



海地檢察官克勞德（Bed-Ford Claude）向《華盛頓郵報》透露，他已經準備開始審訊摩依士身邊兩名親近的高級護衛。先前。海地駐美大使艾德（Bocchit Edmond）曾表示，這場行動恐有內部人士幫助。

當地法官德斯坦（Carl Henry Destin）指出，摩依士的屍體上有12處大口徑槍傷，「總統辦公室和臥室都被洗劫一空，我們發現他躺在地上，穿著藍色褲子，白色襯衫上沾滿了血，他的嘴巴張開，左眼也被子彈打爆，子彈打中他的前額、胸前有兩槍、臀部三槍，腹部還有一槍。」

▲海地民眾憤怒包圍警局要求交出嫌犯。（圖／達志影像／美聯社）



據了解，當時摩依士的女兒喬瑪莉（Jomarlie Moïse）在暗殺時，躲進哥哥的房間裡逃過一劫，另外兩名傭人被綁起來，整間屋子除了摩依士和夫人瑪婷（Martine Moïse）外，沒有任何人遭到槍擊。

目前首都太子港的氣氛非常緊張，從海地選舉部長皮埃爾（Mathias Pierre）表示，在移送兩名嫌疑犯時，現場民眾氣憤地燒毀嫌疑的車輛，並包圍警局，「特種部隊正試圖保護警局，因為人們非常憤怒，企圖燒死這些嫌疑犯。」查爾斯也呼籲民眾保持冷靜，「警察的工作是將嫌疑犯交給司法審判，這樣總統的家人和國家才能找到正義。」

►海地總統遭殺戒嚴15天 外交部提升旅遊警示「國人目前不宜前往」

►海地總統遇刺現場曝：「身中12槍」從頭到腳都彈孔！嫌犯疑為傭兵

►「美國可能軍事介入」海地總統遇刺恐陷動亂 聯合國召開閉門會議

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast