快訊／再刷新紀錄！南韓微解封破滅「激增1316例」　首都圈升4級警戒

▲南韓忠清南道論山市陸軍營區爆發大規模新兵群體感染。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎新增確診連續3天超過1000例以上，即使疫苗接種覆蓋率已達到30%，不過受到Delta變種株快速傳播，加上民眾放鬆警戒，造成尚未施打疫苗的年輕族群確診比率激增，以及多起規模不一的群聚感染，疫情升溫使南韓政府不得不宣布，首都圈將於12日起升級至第4級警戒，維持2周，晚間6時以後禁止2人以上聚會，全面禁止遊行集會，婚喪喜慶只允許相關親屬參加。

根據《韓聯社》報導，截至9日0時為止，南韓今（9）日上午9時30分共通報1316起新增病例，再度更新新冠疫情爆發以後1年6個多月以來的新紀錄，其中境內感染為1236例、境外移入為80例，重症患者148人，同時僅新增2例死亡。目前南韓共累計16萬5344例確診、2036例死亡。

從新增確診者分佈的地區來看，首都圈新增963例（首爾占495例、京畿道占396例、仁川占72例），連續3天新增超過900例；釜山新增53例；忠清南道新增51例；濟州島新增30例；大田新增28例；江原道新增23例；慶尚南道新增17例；大邱、蔚山各新增16例；忠清北道新增13例等。

▲首爾車站前大批民眾排隊等候接受新冠篩檢。（圖／路透社）

從主要群聚感染案例來看，京畿道城南市、富川市、高陽市、議政府市、仁川市8間英語補習班外籍教師相約前往首爾市麻浦區某餐廳聚餐，造成教師、學生、家長、餐廳從業人員等共344人染疫，其中甚至包含Delta變種株感染者；首爾市江南區現代百貨公司多層職員確診，累計76人感染；忠清南道論山市陸軍訓練所77人感染；釜山某夜店累計37例。

即便南韓已有1551萬4017人施打第1劑新冠疫苗，全國接種覆蓋率達到30.2%，原本從7月初起將陸續實施微解封，放寬聚會人數、營業場所與營業時間的限制，但近日疫情走向失控，光是首爾Delta變種株檢測率近一周飆增3倍，使微解封政策急踩剎車。對此，國務總理金富謙（김부겸）警告，國內新冠防疫正處於最大的危機。

金富謙9日上午召開中央災難安全對策本部會議時表示，光是首爾就連續3天新增500多例，表示國內每5名新增確診者就有4人來自首都圈，因此在考量到各政府部門、地方政府、各產業的準備時間，決定從12日起升級首都圈的防疫警戒至第4層級，晚間6時以後禁止包括3人以上的聚會（白天最多可開放至4人）、維持娛樂場所的停業措施、暫緩實施已接種疫苗者的鬆綁政策、全面禁止集會遊行、婚喪喜慶只開放親屬參加。

▼首爾某地鐵站擠滿通勤民眾。（圖／達志影像／newscom）

為推動警戒政策實施、有效降低民眾晚間的移動與活動量，首爾市決定從晚間10時以後減少大眾交通運輸20%的班次，公車從8日起實施、地下鐵從9日起實施，同時從晚間10時至隔日清晨5時，包括漢江公園、清溪川與其他25個主要公園禁止民眾進入喝酒與野餐，松坡區也關閉鄰近夜店、酒吧等娛樂場所的4處公園。

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