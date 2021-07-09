全台熱炸！大台北超過36℃　下週「東風波」移入有劇烈降雨

▲今明2天全台天氣炎熱，大台北高溫超過36度。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今明2天全台天氣炎熱，大台北高溫超過36度，氣象局也針對6縣市發佈高溫燈號。另外，下週日大氣不穩定提高，午後對流旺盛，下週三受到「東風波」影響有劇烈降雨、氣溫稍降。

中央氣象局網站指出，今天各地大致為晴朗穩定的天氣，午後中南部偏向高屏一帶、大台北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，發展較晚時也可能影響到傍晚之後的天氣，請大家午後外出活動留意天氣變化，並攜帶雨具備用；各地高溫普遍可以來到32-35度，尤其宜蘭、大台北地區、高屏內陸地區及花蓮縱谷有局部36度以上高溫發生的機率。

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▲今(9)日中午前後宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。花蓮縣縱谷，台北市、新北市盆地，高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，下週日至週二(11至13日)各地大多晴朗炎熱、紫外線強，高溫仍在36度左右，要防曬、防中暑；因低層水氣逐日增多，大氣不穩定度提高，午後對流旺盛，主要在山區，平地受影響的範圍擴大。

下週三、四(14、15日)「太平洋高壓」減弱北退，「東風波」移入，午後易有劇烈降雨，其他時間降雨機率亦略提高，各地氣溫稍降；但為期末的模擬，模式調整中，應持續觀察最新資料。

▼最新(8日20時)歐洲(ECMWF)模式，模擬14日20時500百帕高空圖(左圖)及地面氣壓、累積雨量圖(右圖)顯示，「太平洋高壓」減弱北退，「東風波」(左圖黃虛線及右圖紅虛圈)移入。（圖／翻攝中央氣象局）