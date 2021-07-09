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推文現台灣國旗　白宮：團隊無心之過美國政策未變

▲▼美國白宮新冠疫情應對小組5日推文宣傳美國疫苗捐贈進度，提及台灣時附上中華民國國旗，不過這則推文已遭刪除。。（圖／翻攝推特）

▲美國白宮新冠疫情應對小組5日推文宣傳美國疫苗捐贈進度，提及台灣時附上中華民國國旗。（圖／翻攝推特）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓8日專電

美國白宮COVID-19應變小組日前推文提及台灣，更秀出中華民國國旗，卻在事後刪文，引發熱議。白宮發言人莎琪今天解釋，那僅是團隊犯下的無心之過，不該被視為美國官方政策的改變。

白宮COVID-19應變小組6日推文表示，總統拜登（Joe Biden）承諾美國會成為世界的「疫苗兵工廠」，迄今已運送4000萬劑疫苗至南韓、墨西哥、加拿大及台灣等12國。推文配圖也將台灣與他國並列，並秀出中華民國國旗。

總統蔡英文當時曾轉貼貼文，感謝美國慷慨的捐贈，但白宮COVID-19應變小組隨後卻將推文刪除，引發不少熱議。外交部則表示，已請駐美代表處提醒美方，勿因移除相關推文而引起各界不必要的揣測或誤解。

對此，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天在媒體簡報會上指出，那僅是負責圖像和社群媒體團隊犯下的「無心之過」（honest mistake），不應被視為美國官方政策的改變。「當我們發現錯誤後，就將推文移除。」

莎琪也重申，美國仍信守基於台灣關係法、三個公報和六項保證的「一中政策」。

2017年至2018年間，也曾發生美國國務院領務局及貿易代表署（USTR）網站介紹台灣的頁面，原有的中華民國國旗圖案無預警消失。據了解，國務院對台交往準則有規定，包括國旗等中華民國主權符號，不應出現在美國政府機構內或網站上。

 
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