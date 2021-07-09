融資千萬All in航海王　「慘虧40%」讓他崩潰了：下一步怎救

▲「融資All in」拚一波航海王，他慘賠40％崩潰了。（示意圖／港務公司提供）

網搜小組／趙蔡州報導

航運股近來表現優異，其中「貨櫃三雄」特別受關注，吸引許多投資人搶「上船」。一名網友在爆料公社匿名發文，他日前用老婆的帳號融資貨款，沒想到連日下跌虧了本金快40%，「該要停損嗎，還是跟他拼了」、「一想到貸款的金額，虧了快40%，心情都快崩潰了」，文章分享後引發網友熱議。

原PO在爆料公社匿名表示，他用老婆的證券帳號，萬海340元融資了30張（買在高點）、322元融資8張，「因為我老婆很少在買股票，帳號平常都是我在用，因為都是用融資買進的，結果營業員（最近）聯繫我老婆，叫她要注意持股的波動，結果就被她發現，我融資買的萬海虧損了」。

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老婆發現後非常生氣，不斷每天都跟他吵架，甚至小孩在旁邊也繼續吵，「我也很無奈，感覺繼續吵下去，可能快家庭革命」、「請問各位，我維持率快不足了，虧了本金快40%了，下一步要停損嗎，還是跟他拼了」、「該用最後一絲機會拚看看嗎，不然一想到貸款的金額，虧了快40%，心情都快崩潰了」。

其他網友看了文章後說，「人家玩航海王都翻倍賺，你這個借錢還賠掉」、「一個散戶，是誰給你的勇氣，融資玩這麼大，不玩死你才怪」、「又一個翻船了」、「這麼高還敢追，還壓身家，要貪也要看自己有沒有那個能力」、「要玩就要有本錢玩，玩融資找自己麻煩」。

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