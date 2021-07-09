同業相挺給力量！神經醫學研究與莊逸洲基金會　邀醫護聽音樂舒壓

▲「給力量－線上音樂會」於9日晚上8點在多個平台首播。（圖／文化總會提供，以下同）

生活中心／台北報導

醫護惜醫護！文化總會和角頭音樂攜手策劃的「給力量－線上音樂會」，將於今（9）日晚上8點首播，本集由「神經醫學研究基金會」與「莊逸洲基金會」暖心贊助，為醫護送上來自同業的應援。首集除了有四分衛、桑布伊、柯泯薰、薛詒丹接力演唱，還穿插多位名人為醫護加油的影片，其中包含為捐贈醫療器材和防疫物資全台跑透透、被稱為「防疫女神」的藝人賈永婕，她在影片中對醫護高喊「我是你們最強的後盾」！



四分衛將在節目中獻唱疫情期間所創作的歌曲《我會變成你需要的那個人》，主唱阿山有感而發表示，想念在台上唱歌和在練團室編曲的日子，保護好自己就能保護好別人，鼓勵大家在這個艱困的時刻，都能夠成為彼此需要的那個人。他也呼籲，先做該做的事，再做想做的事，讓未來的我們看見現在勇敢的我們。

首集「給力量－線上音樂會」由「神經醫學研究基金會」與「莊逸洲基金會」贊助播出，文化總會表示，神經醫學研究基金會與莊逸洲基金會不僅旨在培育優秀醫務管理人才、促進台灣與國際學界交流，同時也是此次抗疫的第一線醫護人員，打頭陣拋磚引玉贊助此線上音樂會可說意義非凡，傳達了「我懂你心裡的壓力」醫護攜手相挺的溫暖。

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▲▼神經醫學研究基金會邀請專家學者分享關懷長輩健康之討論會。

▲▼莊逸洲基金會董事參與防疫工作。

身為第一線醫護人員，神經醫學研究基金會與莊逸洲基金會表示，醫療人員不但要堅守醫院的防疫堡壘，更需要走到社區與疫情熱區篩檢，防疫戰場充滿了驚奇之旅，醫護人員心中除了有對自己的肯定，也有對警消及防疫陣線團隊的佩服。音樂可以帶給人希望，輕撫戰士、傷者的心情，把大家連結在一起，在此全民抗疫的艱難時刻，希望透過音樂人的力量，大家能更同心、更團結。幫助醫護人員，幫助自己，成為防疫的堅實後盾。

文總強調，這次共同協力的兩個基金會成員，因為疫情期間身處高風險環境，又無法陪伴家人，導致身心俱疲，都希望醫護人員能有一個出口適時宣洩壓力，便率先力挺「給力量－線上音樂會」，不遺餘力分享給醫護界朋友，希望在醫護界擴散，讓大家能暫時卸下緊繃的心，彼此加油打氣！

▲薛詒丹為給力量線上音樂會獻唱，本集由神經醫學研究與莊逸洲基金會贊助播出。

「給力量—線上音樂會」將於今（9）日晚間8點，於文化總會Facebook、文化總會YouTube、衛福部Facebook、疾管署Facebook、Yahoo TV、LINE TV、LINE TODAY、KKBOX Facebook等多個平台播出，讓前線醫護人員可以在短暫的休息時刻，利用多管道，隨時線上收看。