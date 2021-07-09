「神仙眷侶」TOP5！婚姻相處最讓人羨慕的星座組合



▲成功的夫妻，懂得在彼此的溝通、相處間掌握箇中技巧。（圖／取自免費圖庫pexels）

生活中心／綜合報導



有句話是這麼說的，「相愛容易相處難」，相愛的兩個人，往往在磨合的過程中，忘了學習怎麼相處，結婚後，又是另一種相處模式的考驗，據《星座好朋友網站》指出，有些星座組合，因為彼此個性的互補，營造出獨特的婚姻相處模式，讓外界看了羨慕。

TOP5：金牛座VS射手座

金牛座和射手座都重視生活上的享受，金牛座個性內向，射手座個性外向，如果這兩個星座組成夫妻，他們會把錢花在享受上，金牛座會把錢花在打造家，希望能把家裝潢得溫馨舒適，射手座則會把錢花在外面的消費上，在別人看來，這對夫妻的日子過得很瀟灑，不過雙方很有可能因為花錢的內容不一樣，會產生一些矛盾。

TOP4：水瓶座VS雙子座

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水瓶座和雙子座是一對互不干涉對方自由的夫妻，有一種極為糟糕的婚姻模式，就是雙方互相懷疑、猜忌，不斷發生爭吵，但水瓶座和雙子座不會淪入這種模式，水瓶座需要私人空間，雙子座則要自由，所以這兩個人組成夫妻會各玩各的，別人看著很羨慕，不過他們的夫妻感情並不是很親密。

TOP3：處女座VS天秤座

處女座很挑剔，但天秤座動的善解人意，處女座對另一半會比較信任，喜歡交際的天秤座，得到了伴侶的信任，也會比較自覺，加上天秤座重視夫妻關係，就算出軌，還是想要保護其關係維持下去，會用巧妙的方式瞞過處女座的慧眼，這一對夫妻在別人看來相處和諧，但實際上存在各種危機。

TOP2：牡羊座VS魔羯座

牡羊座和魔羯座會組成一對精英式夫妻，兩個人都很重視事業，牡羊座非常有衝勁，敢嘗試一些風險性的工作，魔羯座則是很穩妥，會通過自己默默的努力成為業內的頂尖人物，這兩個星座家庭的生活氣氛未必會很好，但在外卻能夠得到大家的羨慕，被眾人看成了不起的父妻檔。

TOP1：巨蟹座VS獅子座

巨蟹座主內，獅子座主外，巨蟹座能把家操持好，也很聽另一半的的話，獅子座就喜歡這種聽話的伴侶，只要對方聽話，他就會把對方寵在手心，巨蟹座是最適合獅子座的伴侶，巨蟹座不要自由，只要得到保護，所以這兩個星座組成的夫妻，關係應和諧，會得到外人的羨慕。