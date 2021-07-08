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全球染疫死亡人數破400萬　超過1億8502萬例確診

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▲新冠病毒在全球已經造成至少400萬人死亡。（圖／達志影像）

文／中央社

法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間8日10時（台灣8日晚間6時），全球至少400萬4966人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億8502萬840例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數週甚至數個月內，仍持續感受到症狀。

而儘管許多國家已加強篩檢工作，許多症狀較輕或無症狀患者仍未被檢測出。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括其他統計機構提出的修正後數據，後者顯示實際染疫死亡人數高出許多。

世界衛生組織（WHO）估計，全球直接或間接因染疫死亡的人數，恐是官方通報數據的2到3倍。

全球7日通報新增8734人病歿、42萬5527起確診病例。根據最新通報數據，新增病歿人數最多國家依序為巴西（1648死）、印尼（852死）和印度（817死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計60萬6218人病故、3377萬459例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（52萬8540人喪生、1890萬9037例確診）、印度（40萬5028人喪生、3070萬9557例確診）、墨西哥（23萬4192人喪生、255萬8369例確診）及秘魯（19萬3743人喪生、207萬1637例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有588人染疫喪命；接下來依序為匈牙利（311人）、波士尼亞-赫塞哥維納（295人）、捷克（283人）和北馬其頓（263人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計129萬9551死、3832萬8026例確診；歐洲累計117萬6629死、5513萬100例確診；美國和加拿大累計63萬2602死、3518萬8918例確診。

亞洲累計59萬4101死、4101萬9939例確診；中東地區累計15萬2219死、951萬8298例確診；非洲累計14萬8709死、577萬7028例確診；大洋洲累計1155死、5萬8533例確診。

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