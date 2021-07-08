東奧遲遲不公佈觀眾入場方案！贊助商受不了「直接宣布取消展位」

▲東京奧運不接受觀眾入場、閉門比賽的可能性很高，讓贊助商們心灰意冷。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

東京奧運會還有約2週就要揭幕，然而隨著東京都疫情持續反彈、首相菅義偉第四度發布緊急事態宣言，奧委會對於屆時是否開放觀眾入館觀賽、觀眾入館的動線為何等詳情，實在難以下定論，也讓已投資大筆金額的贊助商們焦急不已。

據路透社報導，佳能、東京海運日航、味之素等60多家企業，為了獲得贊助東奧的權利，已付出30多億美元（約新台幣840億元）與奧委會簽訂合約。在東奧宣布延期1年舉行後，為了延長合約，這些企業又支付了2億美元（約新台幣56億元），來保住他們贊助商的名額。

這些贊助商原本期待，企業的商標和展位可以出現在東奧現場，再加上活動和宣傳，能為公司大賺一筆，不過現在距離東奧開幕只剩2週，當局卻仍未宣布贊助商將在東奧扮演什麼樣的角色、觀眾是否能入場觀賽、民眾能否到贊助商的展位消費等詳情，讓這些已投資大筆金額的贊助商，急得像是熱鍋上的螞蟻。

▲桌球選手石川佳純的紀念碑揭幕儀式也被取消。（圖／路透）

據悉，由於東奧將在緊急事態宣言下進行，因此東京都內比賽場館不接納觀眾的可能性較大，閉門比賽的狀況也可能擴大至東京周邊地區，再加上有不少人希望，奧委會即使允許觀眾入場，也應該讓觀眾直接進入會館，不要讓他們隨意遊走，這幾乎斷絕了贊助商在奧運場館附近擺攤，吸引群眾消費的可能。

心灰意冷的贊助商於是決定，不再等奧委會的指示，自行決定撤掉所有原應設在場外的展位和宣傳，以避免衍生更多事端。據悉，佳能、東京海運日航、東京海運日日道火災保險等企業，已決定不再設置展位，佳能也將取消原計劃內的打卡拍照景點。

運動服裝製造商亞瑟士（Asics）宣布，他們將取消在東京澀谷為日本桌球明星石川佳純設置一座4公尺高的紀念碑揭幕儀式，以避免石川島粉絲在現場群聚，造成疫情爆發。另外，調味料生產商味之素也表示，決定暫停其「招待計劃」，未來不再送出奧運門票給消費者。也有企業表示，由於國內反對舉辦奧運的聲浪實在太高，他們擔心與奧運扯上關係會引起民眾反彈，因此也變得相對低調。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

「QQ枕」激殺4顆9120元→800元！中空纖維超好睡、機洗不變形