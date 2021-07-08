　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

東奧遲遲不公佈觀眾入場方案！贊助商受不了「直接宣布取消展位」

▲▼東京奧運。（圖／路透）

▲東京奧運不接受觀眾入場、閉門比賽的可能性很高，讓贊助商們心灰意冷。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

東京奧運會還有約2週就要揭幕，然而隨著東京都疫情持續反彈、首相菅義偉第四度發布緊急事態宣言，奧委會對於屆時是否開放觀眾入館觀賽、觀眾入館的動線為何等詳情，實在難以下定論，也讓已投資大筆金額的贊助商們焦急不已。

據路透社報導，佳能、東京海運日航、味之素等60多家企業，為了獲得贊助東奧的權利，已付出30多億美元（約新台幣840億元）與奧委會簽訂合約。在東奧宣布延期1年舉行後，為了延長合約，這些企業又支付了2億美元（約新台幣56億元），來保住他們贊助商的名額。

這些贊助商原本期待，企業的商標和展位可以出現在東奧現場，再加上活動和宣傳，能為公司大賺一筆，不過現在距離東奧開幕只剩2週，當局卻仍未宣布贊助商將在東奧扮演什麼樣的角色、觀眾是否能入場觀賽、民眾能否到贊助商的展位消費等詳情，讓這些已投資大筆金額的贊助商，急得像是熱鍋上的螞蟻。

▲▼東京奧運,石川佳純。（圖／路透）

▲桌球選手石川佳純的紀念碑揭幕儀式也被取消。（圖／路透）

據悉，由於東奧將在緊急事態宣言下進行，因此東京都內比賽場館不接納觀眾的可能性較大，閉門比賽的狀況也可能擴大至東京周邊地區，再加上有不少人希望，奧委會即使允許觀眾入場，也應該讓觀眾直接進入會館，不要讓他們隨意遊走，這幾乎斷絕了贊助商在奧運場館附近擺攤，吸引群眾消費的可能。

心灰意冷的贊助商於是決定，不再等奧委會的指示，自行決定撤掉所有原應設在場外的展位和宣傳，以避免衍生更多事端。據悉，佳能、東京海運日航、東京海運日日道火災保險等企業，已決定不再設置展位，佳能也將取消原計劃內的打卡拍照景點。

運動服裝製造商亞瑟士（Asics）宣布，他們將取消在東京澀谷為日本桌球明星石川佳純設置一座4公尺高的紀念碑揭幕儀式，以避免石川島粉絲在現場群聚，造成疫情爆發。另外，調味料生產商味之素也表示，決定暫停其「招待計劃」，未來不再送出奧運門票給消費者。也有企業表示，由於國內反對舉辦奧運的聲浪實在太高，他們擔心與奧運扯上關係會引起民眾反彈，因此也變得相對低調。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

「QQ枕」激殺4顆9120元→800元！中空纖維超好睡、機洗不變形

ET快訊
新竹媽「塑膠袋套頭」悶死2歲兒　3萬交保
福原愛不倫恐付「5000萬撫養費」　3900萬高雄愛巢成追憶
全台速食店「微解封」　新規一次看！
江宏傑離婚福原愛　爸爸「一句話」快閃關門
直擊萬華微解封！短褲美腿妹站騎樓拉客　在地人驚：超前部署？
江宏傑、福原愛同台《全明星》　「甜蜜對打畫面」成絕響
福原愛不倫形象崩毀　神隱近況曝光
快訊／離婚江宏傑　福原愛首發聲！
江宏傑斬斷4年婚！　陸網一面倒挺福原愛：恭喜脫離台灣軟飯男

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英國立法禁止「活煮龍蝦」　研究證據顯示牠們有痛覺！

他示範降落「地表最危險機場」！網焦慮嚇爆：煞不住就墜崖

日本接種輝瑞累計554死　專家：首例不排除疫苗因果關係

東奧遲遲不公佈觀眾入場方案！贊助商受不了「直接宣布取消展位」

假照網紅將現原形！　挪威新法律：P圖、濾鏡須標明「經過後製」

只需太陽、空氣　新技術沙漠中製飲用水

Delta病毒贏了！　WHO：缺少疫苗國家恐出現死亡浪潮

日媒：文在寅將訪日出席東奧開幕式！　有望與菅義偉會面

海地總統遇刺現場曝：「身中12槍」從頭到腳都彈孔！嫌犯疑為傭兵

23歲孕婦倒在路邊慘成腐屍　「懷胎8個月」腹中女嬰卻神秘消失！

新北大橋「死亡閃電彎」機車道！ 　路超窄肇事頻傳...蓋10年沒改善

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

日本賽車場員工2推車做腹肌訓練 賣力來回推喊：練到客人來為止！

正妹吃牛肉卷甜喊「太好吃了吶～」 超嗲嗓音網Hold不住：骨頭都酥了

平板車四輪全爆「硬開高速公路」　冒出白色濃煙！網怒：破壞路面

同住家人無法打疫苗、醫護沒紓困　工會理事長：拿命抗疫不偉大嗎？

士林火鍋店員工全是「罕病患者」　侏儒症店長改賣水餃度疫情危機

歐爸搭訕程瀟..許凱韓文嗆「別動我女人」隊友吃瓜改編《小幸運》虧他們超鬧！

英國立法禁止「活煮龍蝦」　研究證據顯示牠們有痛覺！

他示範降落「地表最危險機場」！網焦慮嚇爆：煞不住就墜崖

日本接種輝瑞累計554死　專家：首例不排除疫苗因果關係

東奧遲遲不公佈觀眾入場方案！贊助商受不了「直接宣布取消展位」

假照網紅將現原形！　挪威新法律：P圖、濾鏡須標明「經過後製」

只需太陽、空氣　新技術沙漠中製飲用水

Delta病毒贏了！　WHO：缺少疫苗國家恐出現死亡浪潮

日媒：文在寅將訪日出席東奧開幕式！　有望與菅義偉會面

海地總統遇刺現場曝：「身中12槍」從頭到腳都彈孔！嫌犯疑為傭兵

23歲孕婦倒在路邊慘成腐屍　「懷胎8個月」腹中女嬰卻神秘消失！

南投幼兒園教職員工疫苗開打　連帶保障幼兒健康家長安心

王識賢拜關聖帝君當乾兒子　氣場太強嚇到他嘴抽筋

隔板準備好了！六大餐飲集團7／13開放內用服務　新增分菜服務

快訊／東元董座怒告少東黃育仁　親筆信曝光：要為清白而戰！

新竹媽嫌太吵「塑膠袋套頭」悶死2歲兒　相驗無傷將解剖：3萬交保

在家當大廚！淡水人氣防疫美食　創意「兔兔布包餐盒」造型超吸睛

許光漢新片台灣要播了！電影版《想見你》進度約20％

7／13旅遊微解封！「陽明山」各大景點開放了　一張圖看懂管制情況

不斷更新／桃園逆時中餐食必須外帶　各縣市微解封懶人包一次看　

英國立法禁止「活煮龍蝦」　研究證據顯示牠們有痛覺！

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

國際熱門新聞

睡覺臉癢癢　女眼球被老鼠啃咬

總統接班人已病逝　海地宣布戒嚴

夜襲暗殺海地總統　影片曝光！

富商遇死劫！嫩妻痛哭「全是演戲」

印尼科興疫苗試驗科學家　死於新冠肺炎

即／創疫情以來紀錄！南韓單日暴增1275例

海地總統遭暗殺　總理：兇手是外國份子武裝突擊隊

印度神童又預言！再爆「最糟2時間點」

快訊／美駐巴格達大使館遭飛彈襲擊

海地總統身中12槍死！嫌犯疑為外籍傭兵

Vera Wang老態無p照曝光！網崩潰：美魔女是假的

他面試失敗　怒撕宣傳冊拼成梵谷名畫

海地刺殺總統兇嫌　多人已落網！

即／東京第4度宣布緊急事態！東奧採「無觀眾」形式

更多熱門

相關新聞

日媒：文在寅將訪日出席東奧開幕式！

日媒：文在寅將訪日出席東奧開幕式！

日媒獨家報導，南韓總統文在寅將會赴日參加東京奧運的開幕儀式，出訪行程為期兩天一夜，相關細節雙方仍在協商中。此外，目前尚未確定是否會與日本首相菅義偉召開峰會。

即／江宏傑訴請離婚　高雄家事法庭給答案了

即／江宏傑訴請離婚　高雄家事法庭給答案了

即／東京第4度宣布緊急事態！東奧採「無觀眾」形式

即／東京第4度宣布緊急事態！東奧採「無觀眾」形式

錶帶都鬆一圈！金正恩4個月甩肉20公斤

錶帶都鬆一圈！金正恩4個月甩肉20公斤

抗中！　日本與英航母艦隊展開聯合演習

抗中！　日本與英航母艦隊展開聯合演習

關鍵字：

日本日韓要聞奧運會贊助商

讀者迴響

熱門新聞

獨／全國三級警戒延長至726　712微解封範圍出爐

712後微解封！餐廳可內用　電影院、博物館也開放

「紓困4.0補助再擴大」對象、條件一次看！

快訊／可以出門玩了！712鬆綁9人以下國內旅行

快訊／江宏傑發聲明：已離婚福原愛！　孩子監護權結果出爐

紓困「敗部復活」！後天「最高領3萬」

獨／三級警戒延長至726　最新管制措施出爐

獨／撲滅3大群聚　指揮中心拚726降「二級警戒」

三重單親媽騎10公里　載2子求便當吃

「脫北正妹」近況照讓網友嚇傻

北市熱心警打AZ後猝死　48歲不菸不酒

三級到726！20個場所適度鬆綁

快訊／金希澈、MOMO分手了！

《木曜》被控「用鏡頭強迫店家給優惠」道歉了

快訊／2萬4千元以上勞工收入少2成　即可請領1萬元補貼

更多

最夯影音

更多
新北大橋「死亡閃電彎」機車道！ 　路超窄肇事頻傳...蓋10年沒改善

新北大橋「死亡閃電彎」機車道！ 　路超窄肇事頻傳...蓋10年沒改善
超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

日本賽車場員工2推車做腹肌訓練 賣力來回推喊：練到客人來為止！

日本賽車場員工2推車做腹肌訓練 賣力來回推喊：練到客人來為止！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面