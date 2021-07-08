Delta病毒贏了！　WHO：缺少疫苗國家恐出現死亡浪潮

▲譚德塞持續呼籲大國向低度發展國家提供疫苗。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

全球新冠肺炎確診人數突破4百萬人，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，由於疫苗生產和分配的不公平，讓Delta病毒打贏了這場與疫苗的對抗賽，這可能導致一些疫苗供應不足的國家出現「死亡浪潮」。

譚德塞7日在日內瓦舉行的記者會上表示，由於疫苗生產和分配的不公平，讓Delta病毒打贏了這場與疫苗的對抗賽，部分疫苗供應不足的國家出現死亡浪潮。他持續呼籲大國向低度發展國家提供疫苗，「少數國家佔了絕大部分數量的疫苗，在道德上是暫不住腳的，大流行持續到這個階段，還能看到數百萬的前線醫護人員沒打疫苗，真的讓人感到厭惡。」

WHO's @DrTedros: "Variants are currently winning the race against vaccines because of inequitable vaccine production and distribution" pic.twitter.com/cj7SqNvI9p — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) July 8, 2021

WHO新冠應對技術負責人范科霍芙（Maria Van Kerkhove）說，Delta病毒比源自英國的Alpha病毒傳播力更強。根據美國疾病控制與預防中心（CDC）統計，目前Delta病毒已成為美國主要流行毒株，佔了確診病例中的51.7％。

范科霍芙先前也曾提到，Delta變種將繼續進化，人類的公衛政策、疫苗計畫、診斷治療正在發揮作用，但可能會有一段時期，政策將跟不上病毒的快速發展。

►白宮防疫小組「大秀台灣國旗」 列疫苗受贈國！貼文無預警刪除

►東京第4度宣布緊急事態！涵蓋「整個東奧」 採無觀眾形式

►世衛警告「別太早解封」！全球確診死亡數破400萬 美國巴西最慘

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

「QQ枕」激殺4顆9120元→800元！中空纖維超好睡、機洗不變形