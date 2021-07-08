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23歲孕婦倒在路邊慘成腐屍　「懷胎8個月」腹中女嬰卻神秘消失！

23歲孕婦倒在路邊慘成腐屍　「懷胎8個月」腹中女嬰卻神秘消失！（圖／翻攝自Twitter）

▲女子離奇死亡，腹中女嬰也下落不明。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

巴西一名23歲孕婦被人發現已成腐屍並丟棄在路邊，然而已經懷胎8月的她，腹中胎兒卻離奇消失，警方雖然展開調查，至今仍然沒有找到女嬰下落，也無法掌握到凶嫌身分，讓整起事件成為懸案。

23歲女子泰薩(Thaysa Campos dos Santos)去年9月3日突然失蹤，7天後被人發現陳屍在里約熱內盧(Rio de Janeiro)德奧多羅(Deodoro)街區附近一鐵軌上，屍體已處於腐爛狀態，腹中的胎兒卻消失不見。

警方調查發現，泰薩與丈夫雖然育有2名孩子，不過後來分居時卻懷上另外一名男子的孩子，而於本月4日所公開的最新驗屍結果發現，腹中胎兒是透過自然生產出生，而非被人強行取出。

案發現場附近的監視器，有拍到泰薩遇害前最後身影，畫面中可看到，泰薩當時揹著包包，走在鐵軌附近時突然有一名男子靠近，她轉過身時遭對方掐住脖子挾持，後來被帶往火車站去。

里約熱內盧州立大學教授馬西尼(Nelson Massini)認為，泰薩遇害時可能因為子宮劇烈收縮，而意外生下女嬰，然而女嬰目前仍然下落不明，應該是遭人綁架。

警方後來找到泰薩手機下落，所購買的民眾供稱，手機是和一名男子所購買，其外表特徵與監視器中所拍到的男子十分符合，然而警方目前仍然無法鎖定凶嫌身分。泰薩父親則向當局呼籲，他相信孫女仍然活在世上，希望能盡快將凶嫌繩之以法並讓孫女回家。

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