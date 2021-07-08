只需太陽、空氣　新技術沙漠中製飲用水

▲SOURCE Global公司研發水資源板（Hydropanels）新技術。（圖／翻攝自公司官網）

實習記者巫彥臻／綜合報導

隨著人口過剩、氣候變化，水資源日益短缺，人們正努力研發新技術來克服問題。SOURCE Global公司推出一項發明，只需透過太陽能和空氣，就可在沙漠中生產含礦物質的飲用水。

根據《CNN》報導，美國亞利桑納州SOURCE Global公司研發「水資源板」（Hydropanels）新技術，這款空氣製水機以其太陽能板推動內嵌的風扇轉動，且具有類似海綿狀特殊材料，在空氣通過時捕捉水蒸氣，將鎂、鈣等礦物質加入水中，產生可飲用、味道更佳的潔淨水源。

先前的取水手段是擷取空氣中的氣態分子，再透過冷凝液化，但面臨消耗大量電力、只適用於空氣濕度較高地區等問題，缺水狀況仍沒改善。因此「Hydropanels」為沙漠帶來一線曙光。

該公司副總裁瓦希迪（Vahid Fotuhi）表示，你可以利用太陽從空氣中收集水，不需倚賴其他東西，更不需額外電力、電網與基礎設施，一切都「零污染、自給自足。」

該公司也指出，裝置目前頗受中東旅遊業歡迎，在杜拜沙漠建造了最大的水農場，每年能產出150萬公升的純淨水資源，並在全球多地難以取水的醫院、學校與工作場所應用。SOURCE也計畫建立一個無塑料的瓶裝水品牌，參考市場上其他品牌，用大致相同的價格銷售給酒店或度假村。