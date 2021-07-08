快訊／今增3死！60歲男「呼吸困難」確診　住院一個月後往生

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（8）日公布國內新增21例新冠肺炎確定病例，分別為18例本土及3例境外移入；另確診個案中新增3例死亡。死亡個案分別為2男1女，其中一名60歲個案有萬華區活動史，6月5日出現呼吸困難症狀，6月6日確診，住院一個月後於7月5日往生。

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▲7月8日新增3死亡案例。（圖／指揮中心提供。）

指揮中心表示，今日新增之18例本土病例，為8例男性、10例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，發病日介於今(2021)年7月1日至7月7日。個案分布以臺北市12例最多，其次為新北市6例；其中9例為已知感染源、9例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增3例死亡個案，為2例男性、1例女性，年齡介於60多歲至70多歲，發病日介於5月27日至6月14日，確診日介於5月28日至6月17日，死亡日介於7月5日至7月6日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月6日累計公布13,889位確診個案中，已有11,456人解除隔離，解隔離人數達確診人數82.5%。

指揮官陳時中今（8）再度宣布三級警戒延長，但對於部分場所適度鬆綁，包括國家公園、美術館與室內外運動場等，餐飲業符合指引也可內用。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。