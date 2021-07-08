「美國可能軍事介入」海地總統遇刺恐陷動亂　聯合國召開閉門會議

▲海地總統摩依士遇刺後，海地7日宣布進入為期2週的緊急狀態。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

海地53歲總統摩依士7日凌晨於自宅遇刺身亡，震驚國際，聯合國安理會也緊急召開閉門會議。其實該國多年來處於動盪之中，不但要面對幫派猖獗問題，人民多次走上街頭抗議抗議政府貪腐。學者分析，海地局勢可能持續惡化，美國有可能軍事介入來防止當地陷入全國動亂。

綜合路透、France 24報導，加勒比海島國海地是西半球最貧窮的國家之一，但總統摩依士（Jovonel Moïse）上任後，未能平息境內綁架及幫派暴力事件。疫情爆發期間，海地陷入政治僵局、受飢餓所苦，讓人越來越擔憂當地法律秩序即將崩潰。

就在摩依士遇刺後，海地7日宣布進入為期2週的緊急狀態，首都太子港國際機場關閉，與海地接壤的多明尼加共和國也關閉邊境，平時繁忙的街頭空蕩蕩。

這起暗殺行動震驚國際社會，聯合國安理會將於8日召開閉門會議，針對此案進行簡報，美國總統拜登形容這場殺戮令人髮指，身為海地最大援助國的美國政府已準備好協助調查。

美國維吉尼亞大學政治系教授派登（Robert Fatton）認為，海地局勢可能持續惡化，全國恐怕陷入動盪，「外國勢力會非常擔心海地的局勢，特別是美國。」

派登進一步透露，「就像20年至30年前那樣，因為海地政局不穩，所以聯合國和美國，實際上還有法國，都把部隊派往海地。如果情況變糟，我覺得可能還會有另種干預。」

只不過，派登說明，海地人民可能會反對類似形式的行動，因為許多當地人都認為，如今眼前許多麻煩都是美國或其他外國勢力所造成，儘管不知未來發展如何，但考量到缺乏安全、警力單薄、幫派勢力崛起等因素，「這可能讓國家陷入動盪，且和當地人聊完會有一種感覺，『可能觸發一場外國占領』。」

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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