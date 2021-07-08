今增18例本土「剩2縣市有病例」　台北12例最多！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎爆發社區感染以來，已造成1.3萬人感染、700多人死亡，指揮中心今（8）日公布新增病例，分別為18例本土及3例境外移入；另確診個案中新增3例死亡。個案分布以臺北市12例最多，其次為新北市6例；其中9例為已知感染源、9例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心表示，今日新增之18例本土病例(其中6例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為8例男性、10例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，發病日介於今(2021)年7月1日至7月7日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月6日累計公布13,889位確診個案中，已有11,456人解除隔離，解隔離人數達確診人數82.5%。

自2020年起累計 718例COVID-19死亡病例，其中710例本土，個案居住縣市分布為新北市363例、臺北市272例、基隆市24例、桃園市20例、彰化縣12例、新竹縣7例、臺中市4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，苗栗縣、臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。