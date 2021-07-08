快訊／今增18例本土病例「警戒以來最低」另增3死

▲流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內本土疫情稍有趨緩，中央流行疫情指揮中心今（8）日公布國內新增18例本土病例，是三級警戒以來最低，另有3例死亡。根據指揮中心公布數字，從5月11日本土社區疫情開始，國內累積超過1.3萬例本土病例，有超過700例死亡，近期疫情趨勢向下。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲7月8日確診人數、分布。（圖／指揮中心提供）



指揮中心表示，今日新增之18例本土病例(其中6例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為8例男性、10例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，發病日介於今(2021)年7月1日至7月7日。個案分布以臺北市12例最多，其次為新北市6例；其中9例為已知感染源、9例調查中，相關疫情調查持續進行中。

▲7月8日新增3死亡案例。（圖／指揮中心提供）點圖可放大

指揮中心說明，今日新增3例死亡個案，為2例男性、1例女性，年齡介於60多歲至70多歲，發病日介於5月27日至6月14日，確診日介於5月28日至6月17日，死亡日介於7月5日至7月6日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月6日累計公布13,889位確診個案中，已有11,456人解除隔離，解隔離人數達確診人數82.5%。

指揮中心表示，今日新增3例境外移入中，案15252為本國籍30多歲男性，6月23日自泰國返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，7月6日檢疫期滿前採檢，於今日確診；個案在臺期間並無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。案15253為印尼籍20多歲男性漁工，5月10日自印尼來臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，5月23日檢疫期滿前採檢結果為陰性，7月7日因有離境需求再次採檢，於今日確診；個案在臺期間並無症狀，已匡列接觸者221人，其中60人列居家隔離，餘161人列自我健康監測。案15254為本國籍10多歲女性，7月6日自美國返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時在機場採檢，於今日確診；個案在臺期間並無症狀，相關接觸者匡列中。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,541,974例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,525,372例排除)，其中15,149例確診，分別為1,193例境外移入，13,903例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計105例移除為空號。自2020年起累計 718例COVID-19死亡病例，其中710例本土，個案居住縣市分布為新北市363例、臺北市272例、基隆市24例、桃園市20例、彰化縣12例、新竹縣7例、臺中市4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，苗栗縣、臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。