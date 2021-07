海地總統遇刺現場曝：「身中12槍」從頭到腳都彈孔！嫌犯疑為傭兵

▲海地總統遇刺後,其住宅外圍已被封鎖。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

友邦海地總統摩依士(Jovenel Moïse)遇刺身亡,相關人員當時擊斃4名嫌犯,警方也在隨後逮捕了2人。儘管這幾名嫌犯自稱是美國緝毒局(DEA)派來執行任務的特工,但警方懷疑,他們的真實身份其實是外籍傭兵。

海地媒體《新聞人報》引述司法部門的初步調查結果指出,總統摩依士7日於家中遇刺,身中12槍後死亡,他的前額、左耳、右臂、左腿和臉部各中一槍,胸部中了2槍,腹部連中數槍,不過他身邊的保全人員均未受傷。

當地治安負責人指出,「總統被發現時已倒臥在地,白色的襯衫上佈滿鮮血,他的辦公室和臥室被洗劫一空,左眼凸出、微張著嘴。」

據《太陽報》報導,海地的WhatsApp群組事後流出一個據說是總統遇刺現場畫面,從影片畫面可見,7日凌晨2點左右,有一個車隊開到了總統住宅的外圍,另外還有數名手持步槍的男子,小心翼翼地跟在車隊的後方,雙方隨後朝總統的住宅內展開攻擊。

當局指出,刺殺總統的嫌犯使用的是5.56毫米和9毫米口徑的子彈,軍警在事發的24小時內,便立刻鎖定了6名嫌犯,雙方一度發生激烈槍戰,3名警員受挾成為人質,不過在軍警的強勢圍攻下,他們成功擊斃4名嫌犯,另有2人落網。

The assassination of #Haiti's puppet tyrant Jovenel Moïse was well-planned and well-executed. The assassins presented themselves as DEA agents and disarmed his security. The mercenaries were described as white, and their helper / translator spoke in English and Haitian Creole. pic.twitter.com/oY5kmNICBX