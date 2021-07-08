杜拜貨櫃輪大爆炸！夜空「炸出巨型火球」畫面曝　25公里外都在震

BREAKING: Large explosion at the Port of Jebel Ali in Dubai, cause unknown pic.twitter.com/8ErwMUxgPS — BNO News (@BNONews) July 7, 2021

記者張寧倢／編譯

杜拜當局表示，杜拜最大港口「傑貝阿里港」（Jebel Ali port）7日晚間一艘貨櫃輪發生大型爆炸意外，隨之引發一場惡火，相關單位正在現場進行救火工作。據外媒報導，爆炸當時連25公里外的市民都能感受到震動與搖晃，可見威力十足。

▲杜拜港口一艘貨櫃輪爆炸，夜空中炸出巨大火球。（圖／翻攝推特／@BNONews）

根據網友在推特上曝光的影片可見，爆炸當時夜空中炸出一顆巨型火球，濃煙中透出熊熊的紅光，令人震懾的畫面讓拍攝民眾也不禁發出驚呼聲。根據CNN報導，傑貝阿里港是全球第9大港，也是該地區最大的港口，幾名CNN駐地人員表示，當時不但聽見爆炸聲響，更感覺到地面震動。據悉，這次爆炸威力連距離港口25公里處的高樓建築都因此震動搖晃，幾乎是整個杜拜城市都有感。

▲杜拜最大港口「傑貝阿里港」貨櫃輪爆炸，釀成火災。（圖／路透）

杜拜當局表示，7日晚間停泊於傑貝阿里港的一艘能載運130個貨櫃的大型輪船突然爆炸，民防小組正在努力撲滅大火，目前火勢得到控制，也暫無人員傷亡報告，當局新聞辦公室也發布了消防員們救火的現場影片。而警方則認為，爆炸起因可能為「摩擦或高溫」，而且顯然是從裝載易燃物質的貨櫃開始起火，但據了解，船上並無放射性物質。

Commander-in-Chief of #Dubai Police Lt. Gen. Abdullah Khalifa Al Marri said: "According to initial information, the fire in Jebel Ali Port broke out onboard a small-sized container ship. No casualties were reported." https://t.co/XWBO5EiZKa — Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) July 8, 2021

According to #Dubai Civil Defence, no fatalities have been reported so far. pic.twitter.com/faJ6QFjgFI — Ali Al Shouk (@alialshouk) July 7, 2021

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