杜拜貨櫃輪大爆炸！夜空「炸出巨型火球」畫面曝　25公里外都在震

BREAKING: Large explosion at the Port of Jebel Ali in Dubai, cause unknown pic.twitter.com/8ErwMUxgPS — BNO News (@BNONews) July 7, 2021

記者張寧倢/編譯

杜拜當局表示,杜拜最大港口「傑貝阿里港」(Jebel Ali port)7日晚間一艘貨櫃輪發生大型爆炸意外,隨之引發一場惡火,相關單位正在現場進行救火工作。據外媒報導,爆炸當時連25公里外的市民都能感受到震動與搖晃,可見威力十足。

▲杜拜港口一艘貨櫃輪爆炸,夜空中炸出巨大火球。(圖/翻攝推特/@BNONews)

根據網友在推特上曝光的影片可見,爆炸當時夜空中炸出一顆巨型火球,濃煙中透出熊熊的紅光,令人震懾的畫面讓拍攝民眾也不禁發出驚呼聲。根據CNN報導,傑貝阿里港是全球第9大港,也是該地區最大的港口,幾名CNN駐地人員表示,當時不但聽見爆炸聲響,更感覺到地面震動。據悉,這次爆炸威力連距離港口25公里處的高樓建築都因此震動搖晃,幾乎是整個杜拜城市都有感。

▲杜拜最大港口「傑貝阿里港」貨櫃輪爆炸,釀成火災。(圖/路透)

杜拜當局表示,7日晚間停泊於傑貝阿里港的一艘能載運130個貨櫃的大型輪船突然爆炸,民防小組正在努力撲滅大火,目前火勢得到控制,也暫無人員傷亡報告,當局新聞辦公室也發布了消防員們救火的現場影片。而警方則認為,爆炸起因可能為「摩擦或高溫」,而且顯然是從裝載易燃物質的貨櫃開始起火,但據了解,船上並無放射性物質。

Commander-in-Chief of #Dubai Police Lt. Gen. Abdullah Khalifa Al Marri said: "According to initial information, the fire in Jebel Ali Port broke out onboard a small-sized container ship. No casualties were reported." https://t.co/XWBO5EiZKa — Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) July 8, 2021

According to #Dubai Civil Defence, no fatalities have been reported so far. pic.twitter.com/faJ6QFjgFI — Ali Al Shouk (@alialshouk) July 7, 2021

★《宇宙人外信》:中英日韓四聲道,時事閒聊學單字★

Spotify|KKBOX|SoundOn|Apple Podcast|Google Podcast

「QQ枕」激殺4顆9120元→800元!中空纖維超好睡、機洗不變形