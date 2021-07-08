世衛警告「別太早解封」！全球確診死亡數破400萬　美國巴西最慘

▲全球新冠死亡破400萬，其中巴西位居第二。圖為巴西聖保羅公墓。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

新冠變種病毒全球蔓延，但隨著各國搶打疫苗，部分國家主張解封重返正常生活。然而世界衛生組織高階官員警告，新冠防疫措施解除一事必須慢慢來，「別失去現在手中所取得的成果」。另方面，全球新冠病歿的人數7日突破400萬人，其中以美國占第一、巴西第二。

綜合衛報、CNN等外媒報導，依據美國約翰霍普金斯大學疫情統計，全世界新冠病歿數突破400萬例，分別以美國（約60.6萬人，占15%）、巴西、印度為最多。然而許多專家認為，部分國家在疫情統計方面存在困難，全球實際死亡數可能遠高過官方數據。

▲許多專家認為，全球實際死亡數可能遠高過官方數據。（圖／路透）

時間拉回2020年9月18日這天，也就是世界衛生組織宣布新冠疫情大流行的第191天，全球死亡數突破100萬。接著再過115天後，死亡人數達到200萬，接著88天後突破300萬，89天後破400萬。

在死亡數攀升之際，變種病毒也在各國持續擴散中，其中Delta病毒被認為是傳染力更強、更致命的毒株之一，在多國引爆疫情。令人關注的是，美國疾病管制與預防中心（CDC）已認定Delta變異株為美國主要流行的新冠毒株，估占了新感染病例數的一半以上。

▲美國逾70%成年人已接種至少一劑疫苗。（圖／路透）

為了防堵疫情，各國接種新冠疫苗的數量越來越多，美國、歐洲國家的新增確診數與死亡數下降，英國也宣布19日全面解封。與此同時，部分國家的疫情仍持續擴散，包括印尼等開發中國家均極力爭取獲得疫苗。

聯合國全球衛生機構緊急情況負責人萊恩（Mike Ryan）坦言，如今是非常時期，各國必須自行決定應對疫情要採取的預防措施或鬆綁限制，但新冠防疫措施解除一事必須慢慢來，「別失去現在手中所取得的成果」，特別是在新冠疫苗接種率低的國家，取消防疫限制可能構成威脅。

萊恩先前曾說，許多國家的疫情現在才剛開始，別過早恢復正常生活，「對於控制住疫情的國家感到高興，但也請為那些沒有疫苗的人考慮。」

▼萊恩表示，新冠防疫措施解除一事必須慢慢來，「別失去現在手中所取得的成果」。（圖／路透）

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