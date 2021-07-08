被飆罵「查某人就是O掰」！急診醫在防護裝下淚崩：戴護目鏡不能哭

▲疫情期間，醫護人員在第一線壓力爆棚。（示意圖，非本文當事人／記者宋良義攝）

記者林育綾／綜合報導

原來「戴著護目鏡時不能哭」！一名女性急診醫師「胖鳥」在今年COVID-19疫情暴起期間，穿著「兔寶寶裝」一連上了6天班，形容「只跟瀕死體驗差了一點點」；沒想到在身心疲憊不堪之際，為了說服一位婆婆不需要在疫情嚴峻下住院，卻反被對方飆罵「查某人就是O掰！當什麼醫師！」讓她終於忍不住在悶熱的防護裝下委屈掉淚。

胖鳥醫師目前任職北部醫學中心，平時透過書寫紀錄生活，也寫下今年5月疫情爆發後，在第一線所見所聞的人事物，近來由聯經出版發行《這裡沒有英雄：急診室醫師的COVID-19一線戰記》。

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她說明，由於急診通常是提前排班，當時也沒有預知未來的能力，因此今年5月中疫情爆發前，她5月的班表，幾乎都集中在「熊掌篩出奇蹟」之後，當月最後一週更連上了6天班。

胖鳥形容，「連上6個有疫情的急診班是什麼體驗？可能只跟瀕死體驗差了一點點」還描述，「就像是一場沒完沒了的游泳比賽。你奮力的掙扎，希望能看到終點。一開始能游得很快，還能緩出餘裕時不時跟同伴說個冷笑話。到最後，愈游愈遠，就愈沒有力氣；看愈來愈多你背負著的人死去，就愈發現自己的無能，幾度都想要停下來，讓大海就此將你滅頂。」而在這樣的情況下，她的心理狀態也變得脆弱不堪。

▲第一線醫護人員。（資料圖，非本文當事人／記者湯興漢攝）



就在當時，她跟一位婆婆勸說，苦口婆心說明她的狀況「真的不需要在疫情這麼嚴峻之下住院」，講到夕陽都西沉，學姐交班時，婆婆才忿忿不平地起身離去，沒想到臨走前丟下一句，「查某人就是Ｏ掰！當什麼醫師！」

胖鳥在書中提到，自己在急診混了3年，聽過比這難聽上百倍的話，而穿著兔寶寶裝悶熱著，護目鏡緊得眼睛都痛了，N95口罩也壓得耳朵都要出壓瘡；「那一刻，她不經意的一句惡意，終於讓我到了極限，委屈地掉下了眼淚。」、「眼淚模糊了我的視線。我完全看不清楚病人清單，幾乎無法交班。」

她委屈說，「這一次，我學到了，戴著護目鏡時不能哭。」、「因為眼前會一片霧，而穿著兔寶寶裝，你擦眼淚會染污。」

胖鳥說，自己只是小螺絲釘，最後還可能倒臥在病毒的無孔不入之中。她承認自己「愛哭，怕事、懦弱」，寫下這些文字是因為，「我只想用一個底層醫師的平凡視角，記錄下這段狂風暴雨中，一小段又一小段，專屬於台灣醫護，以及那些與我有緣、擦身而過的病人們，那些吉光片羽。」

而聯經出版社表示，每售出一本《這裡沒有英雄》，聯經將捐出10元給台灣COVID-19防疫工作專款使用，新書將於7月15日發行。

▲聯經出版社表示，每售出一本《這裡沒有英雄》將捐出10元給台灣COVID-19防疫工作專款使用。（圖／聯經出版）

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