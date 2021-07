老爸右手拿酒「左手放開女兒」接棒球！　超狂13秒影片瘋傳

▲老爸右手拿酒「左手放開女兒」接棒球。(圖/翻攝自推特/jason@calacanis.com)



記者張方瑀/綜合報導

許多父親獨自帶小孩時,常常都會有令人出乎意料的舉動,美國亞利桑那州就有一名父親帶著女兒到棒球場觀賽,當時他左手抱著女兒、右手拿著啤酒,結果這時有一顆出界的棒球朝他飛來,他左手竟立刻放開女兒,抓住球後再立刻接起女兒,短短13秒的影片也在網路上瘋傳,網友都被這神乎奇技給嚇傻了。

Wait, did I just see this guy a) drop his baby, b) catch the ball, C) catch the falling baby, & D) not spill his beer?! Grasshopper! That’s some Jedi/Kung Fu dad ish! pic.twitter.com/IKUuKDAiB6