老爸右手拿酒「左手放開女兒」接棒球！　超狂13秒影片瘋傳

▲老爸右手拿酒「左手放開女兒」接棒球。（圖／翻攝自推特／jason@calacanis.com）



記者張方瑀／綜合報導

許多父親獨自帶小孩時，常常都會有令人出乎意料的舉動，美國亞利桑那州就有一名父親帶著女兒到棒球場觀賽，當時他左手抱著女兒、右手拿著啤酒，結果這時有一顆出界的棒球朝他飛來，他左手竟立刻放開女兒，抓住球後再立刻接起女兒，短短13秒的影片也在網路上瘋傳，網友都被這神乎奇技給嚇傻了。

Wait, did I just see this guy a) drop his baby, b) catch the ball, C) catch the falling baby, & D) not spill his beer?! Grasshopper! That’s some Jedi/Kung Fu dad ish! pic.twitter.com/IKUuKDAiB6 — jason@calacanis.com (@Jason) July 5, 2021

亞利桑那州鳳凰城一名父親日前帶著女兒，到球場觀看響尾蛇隊和巨人隊的比賽，當時他左手抱著還拿著奶瓶的女兒，右手拿著一杯啤酒，結果這時有一顆出界的棒球朝他飛來。他立刻放開左手的女兒伸手抓球，然後再馬上縮回來抱住正在下墜的女兒，右手的啤酒也只有灑出來一點點。

這段13秒的慢動作影片在網路上曝光後，已經有超過千萬人次觀看，網友留言表示，「我剛剛是看到這傢伙把孩子丟到地上、接住球、接著正在下墜的孩子，還沒把啤酒翻倒？這老爸真是絕地武士。」

還有網友留言說，「在美國，棒球可能比女兒還重要」、「我想知道媽媽是否在場，如果是透過電視看到...可能已經要氣炸了」、「帶這麼小的孩子去看棒球真的有點危險」、「孩子的臉看起來超驚恐」。

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