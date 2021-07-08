泰國研究：科興疫苗混打AZ　免疫力比打2劑科興高出8倍

▲完整研究結果將於7月底發布。圖為中國科興疫苗。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國一份研究針對新冠疫苗混打效力進行測試，讓受測者接種中國科興疫苗（Sinovac）及英國阿斯特捷利康疫苗（AstraZeneca），觀察監測混打的安全性和有效性。依據初步研究結果，混打者的免疫力比施打2劑科興疫苗的人高了8倍之多。

此一研究由泰國朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）醫學院臨床病毒學研究中心主導，針對18至59歲共計90名的志願者測試混打疫苗後的效力。

研究中心主任永（Yong Poovorawan）先前透露，混打者分別接種的是科興及AZ疫苗，共分為2組，一組先接種科興，接著間隔3至4週後再打AZ疫苗，另一組則把施打疫苗順序對調，從旁進行觀察。

初步研究結果顯示，首劑打科興、第2劑打AZ的受測者免疫力較高，比接種2劑科興疫苗（2劑中間相隔3至4週）的人高出8倍，還比確診後康復的患者高了10倍，但比接種2劑AZ疫苗的人（2劑中間相隔10週）略低。

永進一步說明，以中間相隔3至4週的混打全病毒疫苗（如科興）和腺病毒載體疫苗（如AZ）效果，可於接種後6至8週出現最佳保護力，而2劑都打腺病毒載體疫苗，中間間隔10週，保護力效果最佳的時間點落在施打後的12至14週。

除了疫苗混打的實驗，泰國如今也準備讓70萬名打2劑科興疫苗的前線醫護人員接種第3劑的輝瑞或AZ疫苗作為補強。

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