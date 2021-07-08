媽媽在家被挾持！　12歲男童「獵槍」射殺闖入男...警：不起訴

NEW: Officials say a 12-year-old shot and killed an armed intruder during a home invasion this week. https://t.co/4Tf822qSfo — WBRZ News (@WBRZ) July 2, 2021

記者李振慧／綜合報導

美國路易斯安那州一名12歲男童在家中目睹母親遭人持槍挾持，小小年紀的他竟然使用家中獵槍，成功將闖入男子槍殺。警方後來將搶匪的同夥一同逮捕，案件目前正在調查中，並且不打算對12歲男童提出任何起訴。

東費利西亞納郡(East Feliciana Parish)警方表示，32歲男子勒布朗(Brad LeBlanc)，6月30日上午在柯林頓市(Clinton)在街上與一名女子發生爭執，突然持槍挾持對方闖入家中，12歲男童因為擔心母親安危，才會對勒布朗開槍。

勒布朗送醫後被宣告死亡，目前仍不清楚他為何突然與女子發生爭執。警方日前逮捕男子巴克(Johnathon Barker)，並以二級謀殺罪、嚴重入室竊盜與嚴重綁架罪起訴，據了解，他雖然沒有直接犯下殺人，但是因為入室竊盜才導致勒布朗的死亡，且案件發生後一直頻繁與受害男童家屬聯繫，另外一名同夥女子邦德(Jennifer Bond)也因為與案件有關而被逮捕，案件仍在調查中。

▼男童勇敢用獵槍救母。（圖／示意圖／視覺中國）