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美CDC：Delta成為全美「主要毒株」　感染佔比2周狂飆！擴散103國

▲▼美國走出新冠肺炎疫情，外界期待經濟強力回彈。（圖／路透）

▲美國隨著接種率持續上升逐步解封，但近來Delta變種病毒傳播快速，將是一大隱憂。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

首見於印度的Delta變種病毒快速蔓延至全球103個國家，美國疾病控制與預防中心（CDC）於6日報告稱，具高度傳染性的Delta變異株佔全美基因定序的病例達51.7％，已經成為美國新冠肺炎疫情的主流病毒株。

根據美媒NBC報導，美國CDC公布截至7月3日的數據稱，目前已進行基因定序的確診病例中，有51.7％、超過半數都是屬於Delta變異株病例，而僅在2周前的6月19日，Delta病例佔比只有大約30％，表明Delta變種病毒目前已經成為美國新冠疫情的主要散播毒株。

報導指出，Delta變種病毒擴散之際，拜登總統6日在記者會中呼籲民眾接種疫苗，「尤其是那些可能認為自己不須接種疫苗、不擔心病毒、不必採取行何行動的年輕人。」包含美國，目前Delta變種病毒已經傳播至103個國家，世衛組織預計，Delta變異株將在數月之內成為全球主要變種，然而，英國公共衛生署最新報告發現，接種兩劑輝瑞疫苗對防範Delta病毒的住院率達到96％。

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