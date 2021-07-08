大樹把房子劈成兩半！　「碎片像下雨」砸5個月嬰身上驚險畫面曝

▲房屋倒塌時，碎片全落在嬰兒身上。（圖／翻攝自Facebook／Courtney Blanchard Buchholtz）

記者李振慧／綜合報導

美國路易斯安那州一戶人家在睡夢中突然聽到巨響，醒來發現房子被倒下大樹擊毀，家裡不但被弄出一個大洞，監視器還拍到，碎片像下雨一樣砸在5個月大嬰兒身上，幸好男嬰立刻就被趕到的爸媽救起，才沒有發生更嚴重的傷害。

這起驚險事件2日發生在巴顿魯治市(Baton Rouge)郊區，監視器畫面中可看到，5個月大男嬰坎農(Cannon)原本安詳睡在嬰兒床上，結果突然一聲巨響，房子倒塌的碎片突然像下雨一樣直接砸在他身上。

母親柯特妮(Courtney Buchholtz)表示，當時她和丈夫還以為房子被閃電擊中，然後查看嬰兒監視器目睹兒子被散落物品砸中的畫面，抵達發現兒子的房間幾乎全毀，還有一棵大樹撞進家中。

丈夫凱爾(Kale Buchholtz)則說，當下他十分擔心兒子安危，第一時間聽到孩子的哭聲至少確定人還活著，幸好檢查後沒有受傷，當晚便立即前往親戚家避難，直到隔日返家才發現大樹幾乎把整棟房子劈成兩半，不過他與妻子十分感激一家人全都平安無事，目前已聯繫保險公司進行房子修補。