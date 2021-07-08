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快訊／712解封條件、管制鬆綁指引公布　陳時中14:00親自說明

▲▼0707流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（8）日為因應新冠疫情，下午２時召開記者會，由指揮官陳時中說明疫情及防疫作為等事宜。國內本土疫情稍有趨緩，三級警戒目前維持至7/12，衛福部上午赴行政院會，預期說明解封或是微解封提出因應原則，下午指揮中心記者會，預期將公布各項管制鬆綁指引，包含飲食是否可以內用，都受到關注。

三級警戒已經實施超過一個月，民眾漸漸已經關不住，盼著7/12可以解封降級。陳時中多次透露在研議相關開放作為，昨日記者會中也再度表示，目前很多縣市疫情相對穩定，雙北熱區個案數也逐漸減少，幾個比較熱的點，經過大規模篩檢和匡列隔離，現在也相對安全。

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陳時中說，希望在7/12之後能有好的預防措施，再加上應變能力，在高強度管制下，才能走向比較開放的路，現在只能根據目前疫情做判斷，最終還是要看7/12整體疫情情況，才能做決定，不過基本上，餐廳內用某種程度放寬，的確是目前規劃方向。

而針對餐廳開放程度，陳時中表示，一直強調疫情要控制住，現在是根據原來等級分類去做調整，但做調整中，當然還會有些嚴格要求，餐飲要開放內用，當然包括距離、隔板、非公用餐具都會要求。另外，量體溫、清消都是最基本的，一定要做得到，無法做到就只能外帶，做得到當然就可以，希望大家能夠及早做相關準備。

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