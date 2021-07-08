邁阿密倒塌公寓「搜索14天」仍無倖存者！美國宣布停止救難行動

▲美國邁阿密夫賽德市（Surfside）「查普蘭大樓南棟」（Champlain Towers South）倒塌。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國邁阿密濱海公寓「查普蘭大樓南棟」6月24日無預警倒塌，累計死亡人數54人，至今仍有90人失蹤。距離意外發生已經14天，歷經2週的搜索作業，美國當局7日宣布停止救難行動，未來將持續進行拆除作業，而罹難者遺體的搜尋作業仍會繼續。

根據美媒《公共廣播電台》報導，邁阿密州戴德縣長嘉瓦（Daniella Levine Cava）表示，「從事發第一天開始，我們的首要任務就是盡一切可能，搜索所有倒塌區域，找到倖存者，直到目前為止我們也在救援任務中，用盡了一切可能的辦法。」

▲▼美國官方宣布，已終止救難作業。（圖／路透）



事實上，自從這棟12層樓高的公寓發生倒塌意外後，至今仍有90人下落不明，累計54人罹難。搜救人員動用警犬、生命探測儀以及攝影機等各種方式，希望能夠掌握受困民眾的位置。在救援任務後期，救難人員則將目標轉往尋找可能容納受困民眾的空間，然而可惜的是，由於此次意外是屬於「煎餅式坍塌」，因此在瓦礫之間，幾乎沒有容納倖存者的空間。

消防人員表示，煎餅式倒塌造成受困人員無法取得糧食和水，然而在缺乏食物、水以及空氣的情況下，人類只能存活一段時間。

美國當局7日宣布，已停止倖存者救援行動，稍早也已經通知受困災民家屬。接下來倒塌大樓將會進行拆除與復原作業，專家表示，這會比救援行動花費更多時間。