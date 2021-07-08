正宮「肉身擋車抓小三」怒趴引擎蓋　老公竟狠踩油門飆車甩人！

記者葉睿涵／綜合報導

越南清化一名男子最近與小三遊車河時，竟被前來「抓猴」的正宮撞個正著。二人爭執不下，腥夫便打算撇下妻子和小三開車離去。沒想到正宮也不是省油的燈，竟然不顧人身安全，直接爬上引擎蓋，想以肉身擋車，可惜丈夫卻根本不甩妻子，直接飛馳而去試圖把正宮甩開，讓圍觀者都捏了一把冷汗。

綜合越南當地媒體報導，這名偷腥的丈夫在7月6日，開著一輛紅色轎車，與小三愉快出遊，沒想到他們這次的約會並不順利，因為他在路上遇到了前來「抓猴」的正宮，2人隨後在路上大吵了起來。男子見一時難以擺脫憤怒的妻子，便決定撇下正宮，和小三開車離去。

▲越南一名妻子為了阻止丈夫和小三離去，竟直接趴在引擎蓋上。（圖／翻攝自YouTube／CLIP TAINAN GIAOTHONG. VIETNAM TRAFFIC CLIP）

為了阻止丈夫離開，正宮竟直接趴在引擎蓋上，要小三下車，還不斷與老公高聲對罵，引來不少附近的民眾前來圍觀。腥夫見狀越發憤怒，便立刻回到車上，不顧正宮還趴在引擎蓋上，毫不留情地直踩油門狂飆而去，企圖要把正宮甩下車。

害怕被丈夫甩出去的正宮緊抓引擎蓋、嬌喊連連，現場也有不少人趕快跳上機車，試圖想辦法救下她，但跑了幾公里，卻依舊跟不上那輛狂奔而去的轎車。正宮的體力最終仍不敵丈夫飆車的速度，在一段時間後被拋飛下車，頭著地撞在地上。這時，丈夫才將車子停下，並憤怒地抓住妻子，給了她一巴掌。

正宮痛哭流涕，邊喊著「誰能救救我」，邊赤腳跑向小三，試圖再與對方「一較高下」。儘管影片最後並未揭露這起鬧劇的結局如何，但隨著民眾將現場畫面上傳網路，不少網友都紛紛大罵這名男子，認為他「冷眼看著老婆摔倒在地、飛車而去的行為根本就是在謀殺」，不過也有人認為，這名妻子的行為實在不理智，「根本就是在拿自己的性命開玩笑」。

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